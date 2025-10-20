Школьники решили провести опыт с порохом от петард – подробности ЧП в Могилёвской области

Недетские забавы привели к трагедии. Место событий – агрогородок Черноручье, участники – двое школьников, событие – громкое в прямом смысле и с печальным исходом. Подростки бросали петарды в костер, что привело к мощному взрыву. В результате школьники получили серьезные травмы и были госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент:

Эта самодельная печка – эпицентр той самой «игры», которая закончилась трагедией. Для двух школьников из Шкловского района выходные в деревне обернулись реанимацией.

Еще недавно это было самое шумное и веселое место на окраине агрогородка Черноручье. Местная детвора называла его «штабом»: здесь во время летних каникул ребята строили шалаш и пекли картошку. О том, что у детей в березняке был свой домик, взрослые знали, не раз наведывались посмотреть, что да как.