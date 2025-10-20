Школьники решили провести опыт с порохом от петард – подробности ЧП в Могилёвской области
Недетские забавы привели к трагедии. Место событий – агрогородок Черноручье, участники – двое школьников, событие – громкое в прямом смысле и с печальным исходом. Подростки бросали петарды в костер, что привело к мощному взрыву. В результате школьники получили серьезные травмы и были госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности – в репортаже Юлии Мычки.
Юлия Мычка, корреспондент:
Эта самодельная печка – эпицентр той самой «игры», которая закончилась трагедией. Для двух школьников из Шкловского района выходные в деревне обернулись реанимацией.
Еще недавно это было самое шумное и веселое место на окраине агрогородка Черноручье. Местная детвора называла его «штабом»: здесь во время летних каникул ребята строили шалаш и пекли картошку. О том, что у детей в березняке был свой домик, взрослые знали, не раз наведывались посмотреть, что да как.
Хлеб они там жарили на шампурах. Мы ходили, смотрели, мы постоянно на телефоне. Если услышим крики: «Чего вы там кричите?» Нам слышно было тут все.
С началом учебного года шумная компания разъехалась. В выходные сюда наведывались только местные. В минувшую субботу здесь встретились два приятеля, 13 и 14 лет. Один из них приехал к бабушке из Шклова на выходные, второй парень – из соседней деревни. Что произошло дальше и как именно развивались события, сейчас разбирается Следственный комитет. Ближе к обеду местные жители услышали взрыв и крики детей. Из березняка повалил дым.
Младший внук услышал: «Бабушка, Вова там кричит».
Известно, что школьники хотели провести эксперимент с порохом из петард и от взрыва получили тяжелые травмы.
Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК Беларуси по Могилевской области:
В результате неосторожного обращения с огнем и горючим порошком произошел взрыв, оба школьника получили серьезные травмы. Шкловским районным отделом Следственного комитета по данному факту приводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмированию подростков.
Парней доставили в Могилевскую областную детскую больницу.
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