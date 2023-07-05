«Практика будет однозначно продолжена». ФАПы могут появиться в каждом районе – вот как они работают

Новости Беларуси. Сразу 10 районов Витебской области получили мобильные фельдшерско-акушерские пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Передвижные мини-поликлиники уже начали курсировать по региону и принимать первых пациентов. Внутри – современное оборудование, которое позволяет проводить качественный медосмотр. Для жителей деревень и поселков это возможность получить консультацию врача или пройти процедуры, не посещая районный центр. Как работают медкомплексы на колесах, расскажет Виктор Пралич.

Деревня Брюхово Оршанского района – первая точка маршрута мобильного ФАПа. Новенький передвижной пункт уже второй день приезжает к назначенному времени. Никаких звонков в регистратуру и заказа талонов. Все в порядке живой очереди.

Здравствуйте, ждем вас на прием. Мобильный передвижной ФАП – это по сути мини-поликлиника. Приемный покой, женская консультация, процедурный кабинет. Здесь можно сделать кардиограмму сердца, измерить артериальное и глазное давление, сдать необходимые анализы. После осмотра, если потребуется, фельдшеры выпишут направление к более узкому специалисту. «В самую глубинку». 10 мобильных ФАПов приняли первых пациентов в Витебской области.

Теперь жителям Ореховска и Брюхово нет необходимости ехать в Оршу на прием к врачу. А это ни много ни мало час дороги только в одну сторону. На ближайшие дни график и маршрут у мобильного ФАПа уже расписан. Медпомощь приедет в пять отдаленных деревень Оршанского района.

Людмила Михайлова, жительница деревни Брюхово:

Конечно, удобно. Я вот живу тут, недалеко. Пришла, мне надо еще сегодня зайти, и все. Сделают, что надо, кровь возьмут, посмотрят, у бабушки какой холестерин. И хорошо обслуживают. Спасибо им, добрым людям в белых халатах, и поклон. 9 таких же медкомплексов разъехались по другим районам Витебской области. Средства на закупку целой партии ФАПов были выделены из областного бюджета. К слову, это подарок жителям севера страны ко Дню Независимости.