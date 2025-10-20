Самый лесистый район Беларуси! Разгадали тайну названия Россон

Край голубых озер и самый лесистый район страны! Отправляемся в живописный Россонский район. На что посмотреть и чему удивиться – составим карту туриста! Калейдоскоп цветов! Начинаем обзорку с уютного центра и приглашаем прогуляться по площади. Это место помнит школьные линейки, первоклашек и выпускников. После реконструкции к «Дожинкам» площадь похорошела. Сегодня это главный культурно-событийный центр. Здесь проходят ярмарки и фестивали, мероприятия, приуроченные к 9 Мая и 3 июля, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Окунемся в летопись и узнаем, почему Россоны так называются.

Дарья Тимофеева, директор Туринфоцентра «Россоны»:

Первое упоминание значится под 1552 годом в Полоцкой ревизии, как поселение в Полоцком воеводстве ВКЛ. Изначально это было поселение вокруг одноименного озера Россоно, соответственно поселение называлось тоже россоно. Существуют в народе свои объяснения. Таким образом назывался поселок от прекрасных прозрачных рос либо когда приезжали какие-то чужаки в поселения, они спрашивали у людей: «Кто вы?», они отвечали: «Росы мы». Но топонимики предполагают, что название такое пошло от слова расхоны, потому как озеро наше имеет такую причудливую форму, множество заливов, и множество оврагов, то есть расхонов.