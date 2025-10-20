Самый лесистый район Беларуси! Разгадали тайну названия Россон
Край голубых озер и самый лесистый район страны! Отправляемся в живописный Россонский район. На что посмотреть и чему удивиться – составим карту туриста! Калейдоскоп цветов! Начинаем обзорку с уютного центра и приглашаем прогуляться по площади. Это место помнит школьные линейки, первоклашек и выпускников. После реконструкции к «Дожинкам» площадь похорошела. Сегодня это главный культурно-событийный центр. Здесь проходят ярмарки и фестивали, мероприятия, приуроченные к 9 Мая и 3 июля, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Окунемся в летопись и узнаем, почему Россоны так называются.
Дарья Тимофеева, директор Туринфоцентра «Россоны»:
Первое упоминание значится под 1552 годом в Полоцкой ревизии, как поселение в Полоцком воеводстве ВКЛ. Изначально это было поселение вокруг одноименного озера Россоно, соответственно поселение называлось тоже россоно. Существуют в народе свои объяснения. Таким образом назывался поселок от прекрасных прозрачных рос либо когда приезжали какие-то чужаки в поселения, они спрашивали у людей: «Кто вы?», они отвечали: «Росы мы». Но топонимики предполагают, что название такое пошло от слова расхоны, потому как озеро наше имеет такую причудливую форму, множество заливов, и множество оврагов, то есть расхонов.
Место памяти и скорби. Символ доблести и героизма. Этот мемориальный комплекс разрывает сердце. В годы Великой Отечественной войны Россонщина была краем партизанской славы и боевого содружества. За освобождение и победу здесь сложили головы множество народов Советского Союза. В братской могиле похоронено около 2000 защитников родной земли – это солдаты и офицеры 22-й армии и 4-й ударной армии, бойцы и командиры Россонской бригады имени Сталина, имени Рокоссовского, 3-й и 7-й калининских партизанских бригад, подпольщики. В их числе была мать Петра Мироновича Машерова – Дарья Петровна. Они стали жертвами фашисткой агрессии. И жить их подвигу вечно в веках.
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