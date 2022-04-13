Прямой эфир

Заболеваемость коронавирусом в Витебской области идёт на спад. Глава облздрава встретился с Натальей Кочановой

13 апреля 2022 16:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Заболеваемость COVID-19 в Витебской области идет на спад. Об этом на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой в Полоцке заявил глава облздрава Михаил Вишневецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заболеваемость коронавирусом в Витебской области идёт на спад. Глава облздрава встретился с Натальей Кочановой-1

Самым эффективным средством борьбы с коронавирусной инфекцией по-прежнему остается вакцинация. В регионе обоими компонентами привиты более 65 % жителей.

На встрече также обсудили и другие актуальные вопросы здравоохранения. В частности, речь шла о модернизации Витебской областной больницы, где возведут новый операционно-реанимационный корпус. Он будет построен по современным технологиям и рассчитан на 24 места. Реконструкция медицинского учреждения запланирована по поручению главы государства.

Заболеваемость коронавирусом в Витебской области идёт на спад. Глава облздрава встретился с Натальей Кочановой-4

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:
В дальнейшем уже выделены очереди, по которым, конечно же, вся областная больница будет приводиться в нужное состояние. В любом случае областная больница является флагманом, там располагается более 1 000 коек. Она многопрофильная, она витебскому региону очень необходима.

Были рассмотрены и вопросы обеспеченности больниц и поликлиник необходимыми медицинскими материалами и оборудованием. Затронули проблему кадров и закрепляемости молодых специалистов в сельской местности. Также поднималась тема ценообразования на лекарства, наполняемости аптек и учреждений здравоохранения необходимыми препаратами.

Заболеваемость коронавирусом в Витебской области идёт на спад. Глава облздрава встретился с Натальей Кочановой-7

Кочанова о медицинских кадрах: молодые люди, которые приезжают по распределению, иногда не остаются. Подробнее здесь.

# Коронавирус # общество # Наталья Кочанова # Михаил Вишневецкий # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аналогов линии нет. На экспериментальной базе под Пуховичами внедрили разработку НАН Беларуси
13 апреля 2022 15:48

Аналогов линии нет. На экспериментальной базе под Пуховичами внедрили разработку НАН Беларуси

Можно остаться без пенсии. Куда обратиться, если наниматель не платит страховые взносы?
13 апреля 2022 15:18

Можно остаться без пенсии. Куда обратиться, если наниматель не платит страховые взносы?

Резко встал – потемнело в глазах. Чем опасно головокружение?
13 апреля 2022 15:16

Резко встал – потемнело в глазах. Чем опасно головокружение?