Заболеваемость коронавирусом в Витебской области идёт на спад. Глава облздрава встретился с Натальей Кочановой

Новости Беларуси. Заболеваемость COVID-19 в Витебской области идет на спад. Об этом на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой в Полоцке заявил глава облздрава Михаил Вишневецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече также обсудили и другие актуальные вопросы здравоохранения. В частности, речь шла о модернизации Витебской областной больницы, где возведут новый операционно-реанимационный корпус. Он будет построен по современным технологиям и рассчитан на 24 места. Реконструкция медицинского учреждения запланирована по поручению главы государства.

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

В дальнейшем уже выделены очереди, по которым, конечно же, вся областная больница будет приводиться в нужное состояние. В любом случае областная больница является флагманом, там располагается более 1 000 коек. Она многопрофильная, она витебскому региону очень необходима.

Были рассмотрены и вопросы обеспеченности больниц и поликлиник необходимыми медицинскими материалами и оборудованием. Затронули проблему кадров и закрепляемости молодых специалистов в сельской местности. Также поднималась тема ценообразования на лекарства, наполняемости аптек и учреждений здравоохранения необходимыми препаратами.