Современный белорусский рентген-аппарат установили в Витебской БСМП

Новости Беларуси. Модернизация системы здравоохранения нашей страны продолжается. В травмпункте Витебской больницы скорой помощи стал принимать пациентов обновленный рентген-кабинет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь установили новый аппарат отечественного производства. Он не только многофункциональный, но и в разы ускоряет обследование пациентов. Особенно актуально это сейчас, когда увеличивается количество горожан с гололедными травмами. В зимний период за сутки сюда обращаются до 100 человек. Современный рентген-аппарат приобретен за средства из республиканского бюджета. А это около 190 тысяч рублей.

Наталья Галанзовская, рентгенолаборант Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Аппарат переворачивается. То есть у нас есть стол, есть вертиграф. Мы переворачиваем аппарат и направляем, если нам необходимо УГК сделать либо позвоночник. Передается изображение сразу же на компьютер. Не нужно пользоваться проявочными машинами, не нужно тратить на это время. Очень удобно в техническом плане. Ну, и, конечно, сам эстетический вид. Внешне он прекрасен.

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

В помощь травматологам и нейрохирургам, чтобы быстро можно было выставить диагноз. И, соответственно, приступить к лечению пациента для оказания медицинской помощи. Белорусский рентген-аппарат у нас в этом году уже четвертый.