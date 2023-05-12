Как интересно рассказать о белорусской столице и её достопримечательностях? Подскажет книга «Прогулки по Минску»

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси, автор книг:

Кніга «Прогулки по Минску» выйшла ў серыі «Город, который выбирают дети». Была падрыхтавана па заказу нашага праславутага выдавецтва «Народная асвета», у якім выйшла многа маіх кніг для дзяцей. Цікава, што такіх кніг для дзяцей, як сказала выдавецтва і заўважыла літаратурны крытык, яшчэ не было.

Кніга стала своеасаблівым бестселерам, таму што яе набываюць многія госці, якія прыязджаюць у нашу сталіцу, бо яна папулярна расказвае пра Мінск, пра яго ўзнікненне, гісторыю, архітэктуру, культуру, мастацтва. Мы прыдумалі вельмі добры драматургічны ход. Як не проста даць інфармацыю? Хлопчык Максім, які ходзіць у чацвёрты клас, вядзе сваю малодшую сястрычку Дашу, якая яшчэ ходзіць у садзік, па праспекце і раскрывае ёй гісторыю нашага горада.