«Апошнія гады ўзрастае цікавасць да класікі». Полуфинал конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске

Новости Беларуси. Полуфинал Национального конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит сегодня, 14 июня, в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Полуфинал Национального конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит сегодня, 14 июня, в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нем участвуют три десятка победителей предварительных отборов. Это дети со всей страны. Стихи, которые они читают, – достояние белорусской литературы: Якуб Колас, Пимен Панченко, Рыгор Бородулин…
Каждое выступление – не просто декламация, а «перфоманс» в сценических костюмах, с декорациями и музыкой. В составе жюри – известные белорусские писатели. Они выберут 12 финалистов, которые отправятся на заключительный этап конкурса в Иваново. Он пройдет в сентябре.
Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси:
Апошнія гады ўзрастае цікавасць да класікі, да сучаснай нашай беларускай літаратуры. Гэта вельмі радуе. У нас ёсць чытач, у нас ёсць будучыня.
«Живая классика» – проект молодой, но уже признан самым масштабным в истории Беларуси конкурсом юных чтецов. В 2017 году любовь к родному слову объединила более 13 тысяч школьников из всех уголков Беларуси.
На всем пути этого литературного марафона рядом с юными участниками был и наш телеканал – официальный партнер проекта. В 2018 году СТВ обещает ребятам не меньшую поддержку.