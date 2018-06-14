«Апошнія гады ўзрастае цікавасць да класікі». Полуфинал конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске

Новости Беларуси. Полуфинал Национального конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит сегодня, 14 июня, в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем участвуют три десятка победителей предварительных отборов. Это дети со всей страны. Стихи, которые они читают, – достояние белорусской литературы: Якуб Колас, Пимен Панченко, Рыгор Бородулин… Каждое выступление – не просто декламация, а «перфоманс» в сценических костюмах, с декорациями и музыкой. В составе жюри – известные белорусские писатели. Они выберут 12 финалистов, которые отправятся на заключительный этап конкурса в Иваново. Он пройдет в сентябре.