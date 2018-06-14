Прямой эфир

«Апошнія гады ўзрастае цікавасць да класікі». Полуфинал конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске

14 июня 2018 12:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полуфинал Национального конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит сегодня, 14 июня, в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Апошнія гады ўзрастае цікавасць да класікі». Полуфинал конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске -1

В нем участвуют три десятка победителей предварительных отборов. Это дети со всей страны. Стихи, которые они читают, – достояние белорусской литературы: Якуб Колас, Пимен Панченко, Рыгор Бородулин…

Каждое выступление – не просто декламация, а «перфоманс» в сценических костюмах, с декорациями и музыкой. В составе жюри – известные белорусские писатели. Они выберут 12 финалистов, которые отправятся на заключительный этап конкурса в Иваново. Он пройдет в сентябре.

«Апошнія гады ўзрастае цікавасць да класікі». Полуфинал конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске -4

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси:
Апошнія гады ўзрастае цікавасць да класікі, да сучаснай нашай беларускай літаратуры. Гэта вельмі радуе. У нас ёсць чытач, у нас ёсць будучыня.

«Живая классика» – проект молодой, но уже признан самым масштабным в истории Беларуси конкурсом юных чтецов. В 2017 году любовь к родному слову объединила более 13 тысяч школьников из всех уголков Беларуси.

На всем пути этого литературного марафона рядом с юными участниками был и наш телеканал – официальный партнер проекта. В 2018 году СТВ обещает ребятам не меньшую поддержку.

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Михаил Поздняков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Традиции малой родины. «Свадебный каравай» в Волковыске
14 июня 2018 07:49

Традиции малой родины. «Свадебный каравай» в Волковыске

Чем порадуют музыканты на «Джазовых вечерах», которые стартуют в Минске 23 июня
13 июня 2018 17:39

Чем порадуют музыканты на «Джазовых вечерах», которые стартуют в Минске 23 июня

Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»
13 июня 2018 17:24

Минчане военного поколения представили свои работы в галерее «Университет культуры»