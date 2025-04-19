Не просто сборник, а поэтическое путешествие! Михаил Поздняков представил новую книгу «Наш сцяг»

На днях вышла новая книга известного белорусского автора Михаила Позднякова под названием «Наш сцяг». Сборник стал настоящим подарком для всех ценителей поэзии. В него вошли стихи, отражающие богатство и многообразие белорусской культуры.
На днях вышла новая книга известного белорусского автора Михаила Позднякова под названием «Наш сцяг». Сборник стал настоящим подарком для всех ценителей поэзии. В него вошли стихи, отражающие богатство и многообразие белорусской культуры.
Михаил Поздняков, автор книги:
Кніжка вышла ў нашым знакамітым дзяржаўным выдавецтве «Беларусь». Сюды ўвайшлі вершы пра нашы дзяржаўныя сімвалы, пра нашы нацыянальныя сімвалы, прыродныя сімвалы Беларусі. Безумоўна, пра нашы дзяржаўныя сімвалы – гэта герб, сцяг, гімн – самае галоўнае. Пра нашы нацыянальныя сімвалы – гэта нашы рэкі, нашы азёры, нашы паркі, нашы лясы, наша сталіца, нашы гарады.
Михаил Поздняков мастерски передает в своих строках чувство гордости за историческое наследие и значимость национальных символов, которые объединяют каждого из нас. «Наш сцяг» – это не просто сборник, а поэтическое путешествие, где каждый найдет что-то знакомое и близкое своему сердцу.
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