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Не просто сборник, а поэтическое путешествие! Михаил Поздняков представил новую книгу «Наш сцяг»

19 апреля 2025 11:56
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На днях вышла новая книга известного белорусского автора Михаила Позднякова под названием «Наш сцяг». Сборник стал настоящим подарком для всех ценителей поэзии. В него вошли стихи, отражающие богатство и многообразие белорусской культуры.

Не просто сборник, а поэтическое путешествие! Михаил Поздняков представил новую книгу «Наш сцяг»-2

Михаил Поздняков, автор книги:
Кніжка вышла ў нашым знакамітым дзяржаўным выдавецтве «Беларусь». Сюды ўвайшлі вершы пра нашы дзяржаўныя сімвалы, пра нашы нацыянальныя сімвалы, прыродныя сімвалы Беларусі. Безумоўна, пра нашы дзяржаўныя сімвалы – гэта герб, сцяг, гімн – самае галоўнае. Пра нашы нацыянальныя сімвалы – гэта нашы рэкі, нашы азёры, нашы паркі, нашы лясы, наша сталіца, нашы гарады.

Не просто сборник, а поэтическое путешествие! Михаил Поздняков представил новую книгу «Наш сцяг»-4

Михаил Поздняков мастерски передает в своих строках чувство гордости за историческое наследие и значимость национальных символов, которые объединяют каждого из нас. «Наш сцяг» – это не просто сборник, а поэтическое путешествие, где каждый найдет что-то знакомое и близкое своему сердцу.

Подробности в видео.

# Книги # Михаил Поздняков

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