Не просто сборник, а поэтическое путешествие! Михаил Поздняков представил новую книгу «Наш сцяг»

На днях вышла новая книга известного белорусского автора Михаила Позднякова под названием «Наш сцяг». Сборник стал настоящим подарком для всех ценителей поэзии. В него вошли стихи, отражающие богатство и многообразие белорусской культуры.

Михаил Поздняков мастерски передает в своих строках чувство гордости за историческое наследие и значимость национальных символов, которые объединяют каждого из нас. «Наш сцяг» – это не просто сборник, а поэтическое путешествие, где каждый найдет что-то знакомое и близкое своему сердцу.