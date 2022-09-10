Прямой эфир

В Первомайском районе показывают технику МЧС и ГАИ. Что больше привлекает детей?

10 сентября 2022 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чтобы стать участником массовых гуляний, 10 сентября необязательно было ехать в центр столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развлекательные площадки встречали гостей во всех районах города.  

В День города необязательно ехать в центр. Весело и у «Чижовка-Арены», и в Лошицком парке. Подробности.  

В Первомайском районе показывают технику МЧС и ГАИ. Что больше привлекает детей?-1

Кадры из Первомайского района. Яркая площадка с множеством локаций развернулась еще в полдень. Скалодром, интерактивные квесты, батуты, ярмарка и выступления артистов. Особый интерес у юных жителей вызвала выставка специализированной техники МЧС и Госавтоинспекции.  

В Первомайском районе показывают технику МЧС и ГАИ. Что больше привлекает детей?-4

Даниил Готченя, госавтоинспектор ОГАИ УВД администрации Первомайского района Минска:  
Детей, особенно мальчиков, привлекает служебный автомобиль – свет, звук и различные специальные средства, оборудование. То, что у нас имеется, мы показываем, демонстрируем, чтобы как-то ознакомить детей с нашей работой, со службой. От лица ГАИ в этот праздничный день хотим минчанам пожелать ясного солнца, мирного неба и ровной дороги.  

В Первомайском районе показывают технику МЧС и ГАИ. Что больше привлекает детей?-7

В Первомайском районе показывают технику МЧС и ГАИ. Что больше привлекает детей?-9

Также здесь собрались и писатели из всех уголков Беларуси. А все для того, чтобы провести так называемый обзор произведений для детей. Их сегодня презентовали более 20 авторов.  

В Первомайском районе показывают технику МЧС и ГАИ. Что больше привлекает детей?-12

Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси:  
Сёння гэта свята ў Дзень горада праходзіць тут, каля помніка Францыску Скарыне. Яно мае назву «У гасцях у Францыска Скарыны». Ёсць мая кніга пад такой назвай. Яе мы стварылі сямейным калектывам: я, мае дочкі, унучкі. І мне вельмі прыемна, что сёння тут, на свяце, гэтую кнігу ў мяне ўжо набылі і што кнігу будуць чытаць дзеці з сямейнага дома з горада Горкі. Мы вельмі хочам, каб Беларусь была чытаючай, каб яна была адукаванай. Той прыгожай краінай, аб якой мы ўсе марым і ўсе ствараем.  

В Первомайском районе показывают технику МЧС и ГАИ. Что больше привлекает детей?-15

Михаил Поздняков, председатель Минского городского Союза писателей Беларуси:  
Тут прадстаўлены кнігі таксама выдавецкім домам «Звязда», выдавецтвам «Беларусь», выдавецтвам «Акудацыя і выхаванне». Тут прысутнічаюць таксама нашы добрыя, выдатныя калегі, сябры. Гэта «Цэнтралізаваная сістэма дзіцячых бібліятэк». У Мінску працуе 18 бібліятэк дзіцячых, з усімі мы актыўна супрацоўнічаем, праводзім сумесныя мерапрыемствы, фестывалі, круглыя сталы.  

# День города в Минске # общество # Даниил Готченя # Елена Стельмах # Михаил Поздняков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я мечтала работать в детском саду». Познакомимся с «Минчанами года». Анонс ток-шоу «Большой город»
10 сентября 2022 15:53

«Я мечтала работать в детском саду». Познакомимся с «Минчанами года». Анонс ток-шоу «Большой город»

Белорусский спортивный электрокар участвует в ралли Minsk ELECTRO-2022
10 сентября 2022 15:40

Белорусский спортивный электрокар участвует в ралли Minsk ELECTRO-2022

«Мы оставляем своё сердечко и любовь в наших украшениях». Что можно купить на ярмарке в Троицком предместье?
10 сентября 2022 15:29

«Мы оставляем своё сердечко и любовь в наших украшениях». Что можно купить на ярмарке в Троицком предместье?