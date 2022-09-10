В Первомайском районе показывают технику МЧС и ГАИ. Что больше привлекает детей?

Новости Беларуси. Чтобы стать участником массовых гуляний, 10 сентября необязательно было ехать в центр столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развлекательные площадки встречали гостей во всех районах города. В День города необязательно ехать в центр. Весело и у «Чижовка-Арены», и в Лошицком парке. Подробности.

Кадры из Первомайского района. Яркая площадка с множеством локаций развернулась еще в полдень. Скалодром, интерактивные квесты, батуты, ярмарка и выступления артистов. Особый интерес у юных жителей вызвала выставка специализированной техники МЧС и Госавтоинспекции.

Даниил Готченя, госавтоинспектор ОГАИ УВД администрации Первомайского района Минска:

Детей, особенно мальчиков, привлекает служебный автомобиль – свет, звук и различные специальные средства, оборудование. То, что у нас имеется, мы показываем, демонстрируем, чтобы как-то ознакомить детей с нашей работой, со службой. От лица ГАИ в этот праздничный день хотим минчанам пожелать ясного солнца, мирного неба и ровной дороги.

Также здесь собрались и писатели из всех уголков Беларуси. А все для того, чтобы провести так называемый обзор произведений для детей. Их сегодня презентовали более 20 авторов.

Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси:

Сёння гэта свята ў Дзень горада праходзіць тут, каля помніка Францыску Скарыне. Яно мае назву «У гасцях у Францыска Скарыны». Ёсць мая кніга пад такой назвай. Яе мы стварылі сямейным калектывам: я, мае дочкі, унучкі. І мне вельмі прыемна, что сёння тут, на свяце, гэтую кнігу ў мяне ўжо набылі і што кнігу будуць чытаць дзеці з сямейнага дома з горада Горкі. Мы вельмі хочам, каб Беларусь была чытаючай, каб яна была адукаванай. Той прыгожай краінай, аб якой мы ўсе марым і ўсе ствараем.