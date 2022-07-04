Поиск и поддержка талантов. Полуфинал республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске

Максим Губанов, учащийся Столбцовской средней школы № 2:

Произведение я читаю Бориса Саченко. Мой преподаватель рассказывала об этом произведении. Я прочитал буквально предисловие. В нем говорилось о том, что это не сон, война – это страшно. Самое интересное, что в этом произведении мало чего додуманного, там больше пережитого. От этого прямо мурашки по коже.