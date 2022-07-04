Поиск и поддержка талантов. Полуфинал республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» проходит в Минске

Новости Беларуси. В Минске проходит полуфинал поэтического конкурса «Живая классика». В 2022 году юные чтецы особое внимание уделили произведениям о Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске проходит полуфинал поэтического конкурса «Живая классика». В 2022 году юные чтецы особое внимание уделили произведениям о Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята обратились к творчеству Василия Быкова, Алеся Адамовича, Аркадия Кулешова и современных белорусских авторов. Участники подготовились основательно: тщательно подобранный репертуар, продуманные образы, костюмы, убедительные жесты, мимика и неподдельные эмоции.
Максим Губанов, учащийся Столбцовской средней школы № 2:
Произведение я читаю Бориса Саченко. Мой преподаватель рассказывала об этом произведении. Я прочитал буквально предисловие. В нем говорилось о том, что это не сон, война – это страшно. Самое интересное, что в этом произведении мало чего додуманного, там больше пережитого. От этого прямо мурашки по коже.
Михаил Поздняков, председатель Минского городского Союза писателей Беларуси:
Вельмі радуе, што на гэтым конкурсе заўсёды ўдзельнічаюць самыя розныя канкурсанты, пачынаючы з дзіцячага садзіка, заканчваючы студэнтамі. Вельмі добра, што не толькі жыве ў нас паэзія, але яе чытаюць, ведаюць, любяць.
Напомним, конкурс «Живая классика» направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи. Ежегодно он объединяет тысячи ребят со всей страны.