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«Налаживаем творческие контакты». Выставку-ярмарку «Мир книги без границ» посетили более 50 тысяч человек

26 марта 2023 14:36
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Новости Беларуси. Более 50 тысяч человек посетили книжную выставку-ярмарку в Минске за 5 дней ее работы. Сегодня в выставочном комплексе «Белэкспо» состоялась церемония закрытия форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Налаживаем творческие контакты». Выставку-ярмарку «Мир книги без границ» посетили более 50 тысяч человек-1

Также прошла презентация проекта «Беларусь созидательная», посвященного Году мира и созидания. В него вошли многие наши издания, материалы, которые отражают всю сущность нашей экономики в современных условиях, показывают и в очередной раз доказывают, что мы не утратили свой литературный потенциал. К слову, для участия в ярмарке и церемонии закрытия в Минск прибыли представители из 20 стран. Выставка сблизила и объединила участников буквально со всего света.

«Налаживаем творческие контакты». Выставку-ярмарку «Мир книги без границ» посетили более 50 тысяч человек-4

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси:
Здесь встречаются братья по духу, по перу творческому. Писатели не только нашей республики, здесь более 20 стран. И мы обмениваемся своим опытом, налаживаем новые творческие контакты, в результате которых потом появляются общие издания, сборники, взаимопереводы. Наши писатели переводятся на языки многих народов мира.

«Налаживаем творческие контакты». Выставку-ярмарку «Мир книги без границ» посетили более 50 тысяч человек-7

Отметим, книжная выставка-ярмарка – это масштабный форум писателей, поэтов, издателей и читателей. В 2023 году юбилейный форум прошел под слоганом «Мир книги без границ».

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# Выставки в Минске # общество # Михаил Поздняков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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