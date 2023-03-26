«Налаживаем творческие контакты». Выставку-ярмарку «Мир книги без границ» посетили более 50 тысяч человек

Новости Беларуси. Более 50 тысяч человек посетили книжную выставку-ярмарку в Минске за 5 дней ее работы. Сегодня в выставочном комплексе «Белэкспо» состоялась церемония закрытия форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также прошла презентация проекта «Беларусь созидательная», посвященного Году мира и созидания. В него вошли многие наши издания, материалы, которые отражают всю сущность нашей экономики в современных условиях, показывают и в очередной раз доказывают, что мы не утратили свой литературный потенциал. К слову, для участия в ярмарке и церемонии закрытия в Минск прибыли представители из 20 стран. Выставка сблизила и объединила участников буквально со всего света.

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси:

Здесь встречаются братья по духу, по перу творческому. Писатели не только нашей республики, здесь более 20 стран. И мы обмениваемся своим опытом, налаживаем новые творческие контакты, в результате которых потом появляются общие издания, сборники, взаимопереводы. Наши писатели переводятся на языки многих народов мира.