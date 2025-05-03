«Великой Победе верны» – в новую книгу вошли стихи и проза минских и астраханских литераторов

На днях увидела свет новая книга «Великой Победе верны», в которую вошли стихи и проза минских и астраханских литераторов. Издание посвящено 80-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией.
На днях увидела свет новая книга «Великой Победе верны», в которую вошли стихи и проза минских и астраханских литераторов. Издание посвящено 80-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией.
Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси:
У ёй прадстаўлены творы 11 астраханскіх паэтаў, празаікаў і 11 мінскіх паэтаў і празаікаў. Усе яны апавядаюць пра мужнасць нашых бацькоў, дзядоў і прадзедаў гады Вялікай Айчыннай вайны.
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