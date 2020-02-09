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Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020

09 февраля 2020 19:24
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Новости Беларуси. Удивить журналиста, работающего не первое десятилетие, прямо скажем, сложно. Но организаторам Минской международной книжной выставки-ярмарки это удалось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-1

Юлия Огнева, СТВ:
Настоящий ажиотаж. Как отмечали многие мои коллеги, в день открытия в гардеробе постоянно заканчивались номерки. Книжная ярмарка! И пусть после этого социологи докажут, что мы не читаем книг. Еще как читаем!

Удивил меня и министр информации: Александр Карлюкевич снялся в ролике для TikTok (популярной сейчас среди подростков соцсети). Пригласил на выставку. Вот прицельная работа с аудиторией, не меньше.

Из того, что видела я, что снимали и о чем писали мои коллеги, это было действительно событие. С подробностями Дмитрий Боярович.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-3

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Более 300 экспонентов на одной площадке. Минск снова собрал любителей литературы со всего мира. В белорусскую столицу приехали авторы и издатели из 30 стран. Здесь каждый нашел что-то свое.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-5

Запрашаем на нашу выставу-кирмаш!

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-7

Форум давно стал местом, где презентуют новинки. Одна из таких факсимильное издание Брестской библии. Это подарок Бресту к 1000-летию. Работа над книгой шла несколько лет. Издание в точности повторяет оригинал, датированный 1563 годом. Его уже увидели во Франкфурте и Москве.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-9

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:
У гэтым факсімільным выданні мы спрабавалі захаваць усе асаблівасці арыгінала: штампы, пячаткі, рукапісныя пазнакі, падкрэслення, нават плямы, каторыя ёсць у кнізе. Мы шукалі па ўсім свеце найлепш захаваныя экзэмпляры, правялі сапраўды грунтоўнае навуковае даследванне. Вельмі шмат работ было над пераплётам, вельмі шмат – над дапрацоўкай арыгінальных сканаў, над падрыхтоўкай да друку, каб захаваліся ўсе асаблівасці арыгіналу. І вы ведаеце, усё атрымалася.

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Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-11

Дмитрий Боярович:
Каждый желающий на выставке мог попробовать себя в роли чтеца. В таком специальном аудиобоксе происходило озвучивание отрывков из известных литературных произведений.

Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-13

Сказки Андерсена и русские народные. Прочитать с интонацией текст задача не из простых. Ее дало посетителям одно из российских издательств. И, надо сказать, идея белорусам понравилась.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-15

Анастасия Кузина, промоутер (Россия):
Вчера у нас вообще был ажиотаж. Менеджеры нашего проекта выбирают лучших. И у кого действительно здорово получается классно читать, то могут пригласить для сотрудничества, например, в озвучивании аудиокниг.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-17

Россия почетный гость выставки. На ее стенде прошло больше 30 мероприятий. Один из лейтмотивов 75-летие виктории в Великой Отечественной. К этому приурочили презентацию томов серии «Победа» (сборник произведений Гайдара, Твардовского, Катаева).

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-19

Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея (Россия):
В этих книгах были опубликованы не просто наиболее известные или лучшие произведения о войне, а те произведения, которые были опубликованы с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. То есть главная наша мысль, наша идея – создать карту чтения, реакции обычного человека, который жил в эти 4,5 страшных года в Советском Союзе.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-21

А это уже стенд США. Соединенные Штаты заняли центральное место на выставке. А их программа, посвященная путешествиям по Америке, оказалась самой насыщенной и богатой.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-23

В Беларусь, чтобы поделиться своей работой, из Миннесоты прилетел Дуглас Мак. Писатель, рассказы которого публиковались в The New York Times и National Geographic, презентовал для читателей книгу Not quite States of Amerika («Не совсем штаты Америки»).

Дуглас Мак: думаю, белорусы найдут для себя много интересного в моей книге

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-25

Стиль стенда придорожное кафе где-то на Среднем Западе. Впрочем, речь здесь, конечно, идет о пище духовной. Экспозиция США оказалась самой посещаемой. С белорусскими читателями, кроме авторов, общались и американские дипломаты.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-27

Дженифер Мур, поверенный в делах США в Беларуси:
Мой любимый белорусский писатель – Янка Купала. Возможно, потому что из американских писателей я люблю Уолта Уитмена, а их творчество похоже. Они оба пишут восхитительно. И я думаю, что многие американцы читают Янку Купалу тоже.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-29

Туман плыве з нізіны сівы над нівай голай і пустой. «Глядзіце, заяц варыць піва», – жартуюць людзі між сабой.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-31

А вот так на выставку приезжали с песнями под гитару и стихами. Рейсы от Немиги до Победителей, 14 и обратно совершал поэтический автобус.

«Было бы хорошо в каждом автобусе такое организовывать». Что говорят люди о поэтическом автобусе Минской книжной выставки

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-33

Свои книги в Беларуси представили и совсем, казалось бы, далекие и экзотические страны. К примеру, Палестина, Иран, Южная Корея. У стенда последней показывают книгу южнокорейской поэзии в переводе на белорусский.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-35

Евгения Пучинская, волонтер:
В Корее вышло наоборот: наши белорусские авторы переведены на корейский язык. На корейском языке вот такое вот интересное издание. Сейчас уже поступило в продажу в Сеуле.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-37

Особое место – книгам для детей. Сегодня у них большой выбор для чтения: энциклопедии, сказки, стихи. Издания становятся все более красочными, увлекательными. И визуально порой выходят за пределы страниц.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-39

Ольга Подольская, представитель издательства (Россия):
Это самый главный наш персонаж – тираннозавр. Это разворот про плотоядных динозавров. Причем все эти динозавры спроектированы так, что, если двигать книжкой, то они начинают шевелиться.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-41

Для детей пишет и Михаил Поздняков автор более чем 80 книг, один их самых «плодовитых» современников. На стихи писателя положено 200 песен. На выставке он провел автограф-сессию. На стенд к мэтру заглянул и министр иностранных дел.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-43

Михаил Поздняков, писатель:
Сёння сучасная беларуская літаратура для дзяцей у нас адна з самых развітых, самых такіх папулярных і багатых. Гэта і паэзія, гэта і проза, гэта навукова-пазнавальныя кнігі. Вельмі сэрца радуецца, што дзеці чытаюць, дзеці пішуць.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020-45

Несмотря на эпоху интернета, число изданных книг в Беларуси ненамного, но растет. В 2019 году свет увидели 10 тысяч изданий, а их общий тираж составил 24 миллиона экземпляров. И эти книги читают. Они нужны. А значит, и книжная ярмарка уже в 2021 году будет радовать всех любителей литературы.

# Книги # Юлия Огнева # Дмитрий Боярович # Александр Суша # Михаил Поздняков

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