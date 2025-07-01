Новости по тегу #Михаил Борозна

Президент подчеркнул, что у белорусов большие планы на жизнь. И они никак не соотносятся с истерией Запада касательно угрозы с Востока. Также Александр Лукашенко поделился подробностями недавних переговоров со спецпосланником Президента США.
В новой цифровой реальности печатная книга по-прежнему остается для белорусов другом, наставником, источником житейской мудрости и достоверных знаний.
В 2025 году поступило рекордное количество заявок – около 10 тысяч.
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