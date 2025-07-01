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Новости по тегу #Михаил Борозна

Лукашенко выступил с обращением к белорусам во Дворце Республики
01 июля 2025 17:46

Лукашенко выступил с обращением к белорусам во Дворце Республики

Книжная выставка-ярмарка в Минске побила все рекорды – за 3 дня её посетили свыше 36 тыс. человек
15 марта 2025 16:56

Книжная выставка-ярмарка в Минске побила все рекорды – за 3 дня её посетили свыше 36 тыс. человек

В Минске наградили победителей национального конкурса «Искусство книги»
15 марта 2025 13:32

В Минске наградили победителей национального конкурса «Искусство книги»

Лукашенко подарил Национальному художественному музею скульптуру итальянского мастера
11 ноября 2023 19:39

Лукашенко подарил Национальному художественному музею скульптуру итальянского мастера

Создать точку притяжения. Какую необычную идею предложил мэр Минска после встречи со студентами БГАИ?
28 апреля 2022 19:33

Создать точку притяжения. Какую необычную идею предложил мэр Минска после встречи со студентами БГАИ?

«Понимает «температуру» их взглядов». Ректор БГАИ о встрече студентов с руководством столицы
28 апреля 2022 19:31

«Понимает «температуру» их взглядов». Ректор БГАИ о встрече студентов с руководством столицы

«Все должны пахать и работать, как Саша Солодуха. Тогда будет всё здорово»
21 июля 2020 15:30

«Все должны пахать и работать, как Саша Солодуха. Тогда будет всё здорово»

«Можно назвать «Оскаром» в области дизайна». Белорус стал обладателем 4 наград Red Dot
18 июля 2020 13:32

«Можно назвать «Оскаром» в области дизайна». Белорус стал обладателем 4 наград Red Dot

«Здесь, никуда не уезжая, белорусский артист может очень много зарабатывать». Анонс фильма «Свой путь: расцвет культуры»
17 июля 2020 11:55

«Здесь, никуда не уезжая, белорусский артист может очень много зарабатывать». Анонс фильма «Свой путь: расцвет культуры»

В Минске подвели итоги конкурса «Искусство книги»
23 января 2020 07:48

В Минске подвели итоги конкурса «Искусство книги»

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»
08 февраля 2019 21:06

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»

«Искусство книги»: в Беларуси назовут лучшее издательство
19 января 2019 12:21

«Искусство книги»: в Беларуси назовут лучшее издательство