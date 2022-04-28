«Понимает «температуру» их взглядов». Ректор БГАИ о встрече студентов с руководством столицы

Новости Беларуси. Актуальные темы и смелые инициативы. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился со студентами Белорусской государственной академии искусств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мероприятие прошло в формате диалога. Во время беседы ребята предложили множество интересных инициатив. Среди них – строительство студенческих общежитий и вопросы содействия в организации творческих проектов.

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:

Эти встречи крайне важны для двух сторон: и для студентов, которые видят проблемы города, и руководство города тоже слышит молодежь и понимает «температуру» их взглядов на развитие и города, и культуры.

В Академии искусств обучается почти тысяча талантливых ребят. Это не только белорусы, но и граждане других стран. Специальности разные. В их числе театральное, операторское мастерство, художественное, экранное искусство.