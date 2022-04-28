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«Понимает «температуру» их взглядов». Ректор БГАИ о встрече студентов с руководством столицы

28 апреля 2022 19:31
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Новости Беларуси. Актуальные темы и смелые инициативы. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился со студентами Белорусской государственной академии искусств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мероприятие прошло в формате диалога. Во время беседы ребята предложили множество интересных инициатив. Среди них – строительство студенческих общежитий и вопросы содействия в организации творческих проектов.

«Понимает «температуру» их взглядов». Ректор БГАИ о встрече студентов с руководством столицы-1

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:
Эти встречи крайне важны для двух сторон: и для студентов, которые видят проблемы города, и руководство города тоже слышит молодежь и понимает «температуру» их взглядов на развитие и города, и культуры.

«Понимает «температуру» их взглядов». Ректор БГАИ о встрече студентов с руководством столицы-4

В Академии искусств обучается почти тысяча талантливых ребят. Это не только белорусы, но и граждане других стран. Специальности разные. В их числе театральное, операторское мастерство, художественное, экранное искусство.

«Понимает «температуру» их взглядов». Ректор БГАИ о встрече студентов с руководством столицы-7

Какую необычную идею предложил мэр Минска после встречи со студентами БГАИ, читайте здесь.

# Студенты # общество # Владимир Кухарев # Михаил Борозна # Фотофакт

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