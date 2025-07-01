Лукашенко выступил с обращением к белорусам во Дворце Республики

Праздник, который имеет фундаментальное значение. Дата, определившая будущее белорусского народа. Герои, которым мы обязаны нашим настоящим. Торжественное собрание ко Дню Независимости – во Дворце Республики. Традиционно к участникам, зрителям и всем белорусам обратился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С поздравлениями, но и предостережениями, которые продиктованы, в первую очередь, нынешними глобальными реалиями.

3 июля – неслучайная дата. Праздновать День Независимости в день освобождения Минска было решением народа: в 1996 году прошел референдум. Более 88 % голосовавших поддержали предложение Президента. Ведь именно 3 июля 1944 года стало предпосылкой к Великой Победе. С этой даты началось возрождение белорусских городов из руин. Сегодня, спустя более восьми десятков лет, мы видим, чего достигли.

Ирина Рынейская, председатель Бобруйского городского Совета депутатов:

Мы все объединены только одной мыслью – сделать нашу страну чище, краше. Потому что мы ее любим!

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня мы независимое, суверенное государство. Мы развиваем нашу экономику, социальную сферу, создаем все необходимые условия, чтобы каждая семья, каждый человек чувствовал себя комфортно в своей стране, на своей Родине. И это самая большая гордость.

Сергей Виноград, начальник управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома:

Сегодня мы уже не ориентируемся на какие-то болонские процессы или другие. Сегодня мы сравниваем с самими собой, но в прошлом. И видим, что есть рост и по качеству образования, и по количеству детей, успешно завершивших обучение на всех ступенях образования. А также успешно поступающих и осваивающих профессии, которые так востребованы в нашем народном хозяйстве.

Президент отдельно подчеркнул, что у белорусов большие планы на жизнь. И они никак не соотносятся с истерией Запада касательно угрозы с Востока. Чтобы не накалять обстановку, даже предстоящие совместные с Россией учения перенесли вглубь страны, дальше от границ.

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:

Искусство – это дело очень непростое, оно требует таланта, много сил, требует концентрации и, конечно, преданности идее. А сегодня идея выражена очень четко и ясно: наше независимое государство – Республика Беларусь. А талантами наша страна богата. И я думаю, что сегодняшние возможности, которые предоставляет государство, помогают и позволяют деятелям культуры проявить себя ярко, талантливо, масштабно, энергично и даже мощно.

Владимир Батурля, председатель райкома профсоюзов АПК Новогрудского района:

Путь наш белорусский оправдывает себя. И все страны бывших советских республик должны не просто завидовать нам, а идти по нашим стопам.