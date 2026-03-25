Прямой эфир

Соскин: Трамп не простит Зеленскому оскорбительную выходку его жены в Вашингтоне

25 марта 2026 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соскин: Трамп не простит Зеленскому оскорбительную выходку его жены в Вашингтоне-0

Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал инцидент, произошедший на мероприятии в Вашингтоне – Елена Зеленская обратилась к пустому креслу с приветственной речью, когда первая леди США Мелания Трамп уже покинула здание. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Соскина, главой Белого дома Дональдом Трампом оскорбительная выходка супруги Владимира Зеленского в адрес Меланьи Трамп не останется незамеченной. «Видать намекает, что считает ее за пустое место, а это страшное оскорбление для первой леди США», – подчеркнул он.

Ночная атака ВСУ на регионы Россию стала самой массированной за год

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Ночная атака ВСУ на регионы Россию стала самой массированной за год
25 марта 2026 07:47

Ночная атака ВСУ на регионы Россию стала самой массированной за год

Бельгия направила военных для охраны еврейских общин страны
25 марта 2026 07:39

Бельгия направила военных для охраны еврейских общин страны

США направили Ирану план по выходу из конфликта – NYT
25 марта 2026 07:33

США направили Ирану план по выходу из конфликта – NYT