Соскин: Трамп не простит Зеленскому оскорбительную выходку его жены в Вашингтоне

Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал инцидент, произошедший на мероприятии в Вашингтоне – Елена Зеленская обратилась к пустому креслу с приветственной речью, когда первая леди США Мелания Трамп уже покинула здание. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Соскина, главой Белого дома Дональдом Трампом оскорбительная выходка супруги Владимира Зеленского в адрес Меланьи Трамп не останется незамеченной. «Видать намекает, что считает ее за пустое место, а это страшное оскорбление для первой леди США», – подчеркнул он.

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