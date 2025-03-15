В Минске наградили победителей национального конкурса «Искусство книги»

В центре внимания гостей международной книжной выставки страна – хозяйка форума. Символично, что проведение дня Беларуси на ярмарке совпало со знаковым праздником – Днем Конституции. К слову, главному закону отведено центральное место на стенде. Оно заняло свое почетное место среди лучших изданий страны. 15 марта подвели итоги национального конкурса «Искусство книги». В 2025 году поступило рекордное количество заявок – около 10 тысяч. Но отбор прошли лишь порядка полутора тысяч изданий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Шлык, директор РУП «Белкартография»: Эмоции непередаваемые. «Национальный атлас Беларуси» – это уникальный труд. Труд, над которым мы работали с 2022 года. Это титанический труд, более 400 специалистов из разных отраслей науки и практики.

Татьяна Рослик, исполняющий обязанности директора, заместитель директора издательского центра БГУ: Издательский центр БГУ получил вторую степень в национальном конкурсе «Искусство книги» за издание учебника «История Беларуси в контексте всемирной». Это труд большого количества людей. И очень приятно, что эта награда получена именно в День Конституции Республики Беларусь. Я считаю, что это очень символично, потому что этот учебник прославляет нашу страну в контексте всемирной истории.

Международная книжная выставка – площадка для всенародного признания, налаживания партнерских связей и, конечно, для обмена опытом. Так, семинар «Книгоиздание: современные тенденции» объединил десятки почитателей литературы: от профессионалов до новичков отрасли. Перед участниками выступили ведущие специалисты и эксперты в области издательского дела. Обсудили актуальные вопросы по использованию цифровых платформ, продвижению книг в социальных сетях, взаимодействию с читательской аудиторией и не только.

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:

На сегодняшнем семинаре хочется просто поблагодарить всех, кто участвует в этом уникальном явлении – создании книги, и обратить внимание, что нужно в этом мире сегодняшнем, очень насыщенном событиями, быть особенно чутким и вежливым и благодарным всему обществу за интерес к этому. Поэтому и сохранение авторского права, и творческие эксперименты, и возможности искусственного интеллекта – это все то, что будет на нашем семинаре.

Самое ожидаемое культурное событие весны. В 2025 году Минская международная выставка-ярмарка побила все рекорды: за три дня ее уже посетило свыше 36 тысяч человек. И по сей день на площадке поток ценителей литературы не иссякает.