Все должны пахать и работать, как Саша Солодуха. Тогда будет всё здорово. 

О белорусской культуре говорили в проекте СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».
Дмитрий Боярович, СТВ:
Калі ўявіць сябе, што беларуская культура – гэта папараць. Што патрэбна рабіць, каб папараць наша квітнела?
Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра им. Я. Купалы:
Мне хацелася б, каб сапраўды, была зваротная сувязь з боку і сістэмы адукацыі да ўстаноў культуры. Гэта важны дыялог, які стварае падмурак нашай дзяржаўнасці.
Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Это, знаете, как зернышко, которое мы сеем. Его надо поливать. Мы люди все ранимые – творческие – хрупкие. Нам нужна любовь и забота. Поэтому когда наш зритель нас будет любить, мы будем цвести.
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР и Беларуси, профессор:
Я, как и все, этого цветка не видел. Но я чувствую, что он есть. И что цветёт он не раз в год, а каждый раз, когда появляется замечательное художественное произведение.