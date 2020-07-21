Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР и Беларуси, профессор: Я, как и все, этого цветка не видел. Но я чувствую, что он есть. И что цветёт он не раз в год, а каждый раз, когда появляется замечательное художественное произведение.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь: Это, знаете, как зернышко, которое мы сеем. Его надо поливать. Мы люди все ранимые – творческие – хрупкие. Нам нужна любовь и забота. Поэтому когда наш зритель нас будет любить, мы будем цвести.

Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра им. Я. Купалы: Мне хацелася б, каб сапраўды, была зваротная сувязь з боку і сістэмы адукацыі да ўстаноў культуры. Гэта важны дыялог, які стварае падмурак нашай дзяржаўнасці.

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Самое главное, чтобы мы научились любить своё. Чтобы мы не смотрели, где у кого есть лучше, а брали оттуда лучшее и делали у себя. Если мы научимся любить своё, если мы научимся к этому бережно относиться, то наш папоротник будет цвести не только на Купалье.

Михаил Борозна, ректор БГАИ, кандидат искусствоведения, доцент:

Нужно стать художником и вы будете всегда её носить с собой. И не в качестве гербария, а в качестве живого организма.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Все должны пахать и работать, как Саша Солодуха. Тогда будет всё здорово.

Анатолий Бутевич, министр культуры и печати Республики Беларусь (1994 - 1996 гг.):

Трэба быць самім гаспадарамі сваіх абсягаў. Сваёй, у тым ліку, культурнай прасторы. Тадыі кветка будзе квітнець. І думаць, што ўсё гэта дзеецца дзеля ўмацавання і захавання незалежнасці нашай краіны, Беларусі. НІхто за нас гэтага не зробіць.