Создать точку притяжения. Какую необычную идею предложил мэр Минска после встречи со студентами БГАИ?

Новости Беларуси. Актуальные темы и смелые инициативы. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился со студентами Белорусской государственной академии искусств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мероприятие прошло в формате диалога. Во время беседы ребята предложили множество интересных инициатив. Среди них – строительство студенческих общежитий и вопросы содействия в организации творческих проектов.

Обсудили также возможность создания арт-пространства, где студенты смогли бы воплотить в жизнь свои творческие идеи.