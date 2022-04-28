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Создать точку притяжения. Какую необычную идею предложил мэр Минска после встречи со студентами БГАИ?

28 апреля 2022 19:33
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Новости Беларуси. Актуальные темы и смелые инициативы. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился со студентами Белорусской государственной академии искусств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Создать точку притяжения. Какую необычную идею предложил мэр Минска после встречи со студентами БГАИ?-1

Мероприятие прошло в формате диалога. Во время беседы ребята предложили множество интересных инициатив. Среди них – строительство студенческих общежитий и вопросы содействия в организации творческих проектов.

Обсудили также возможность создания арт-пространства, где студенты смогли бы воплотить в жизнь свои творческие идеи.

Создать точку притяжения. Какую необычную идею предложил мэр Минска после встречи со студентами БГАИ?-4

В конце встречи ребята подарили мэру памятный подарок, сделанный своими руками.

Создать точку притяжения. Какую необычную идею предложил мэр Минска после встречи со студентами БГАИ?-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы сейчас очень серьезно занимаемся наполнением торгового центра «Столица». Это центр города, это лицо города. Конечно же, мы сейчас приглашаем всех творческих людей для того, чтобы мы все вместе создали действительно такую точку притяжения – проводить вечера, выставки картин, различных произведений искусства, сделать, может быть, даже творческие мастерские для того, чтобы там выставляться. Использовать подземное пространство для того, чтобы этот объект стал действительно самовыражением всех творческих людей и они могли самореализоваться.

Создать точку притяжения. Какую необычную идею предложил мэр Минска после встречи со студентами БГАИ?-10

В Академии искусств обучается почти тысяча талантливых ребят. Это не только белорусы, но и граждане других стран. Специальности разные. В их числе театральное, операторское мастерство, художественное, экранное искусство.

Создать точку притяжения. Какую необычную идею предложил мэр Минска после встречи со студентами БГАИ?-13

«Понимает «температуру» их взглядов». Ректор БГАИ о встрече студентов с руководством столицы. Подробнее здесь.

# Студенты # общество # Владимир Кухарев # Михаил Борозна # Фотофакт

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