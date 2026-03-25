Справедливость и бесконтактный механизм отбора! Петкевич обозначила приоритеты вступительной кампании

Сегодня, 25 марта, там состоялась выборка вариантов экзаменационных (тестовых) работ для предстоящих централизованного экзамена и тестирования. Как отметила Наталья Петкевич, государственная комиссия по контролю за ходом вступительной кампании в 2026 году работает по-новому: начиная с более ранних стадий – проведения университетских олимпиад. Это позволяет охватить весь период подготовки ко вступительной кампании. Так, уже выявлены некоторые недостатки.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли. Поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучшие, чем все остальные. Конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо.

По словам вице-премьера, Президент Беларуси всегда уделяет пристальное внимание вступительным кампаниям и выступает за справедливость. Поэтому госкомиссия скорректировала подходы к определению тех, кто получит право поступать по результатам олимпиад вузов. Что же касается тестирования, формирования заданий, их поступления и распределения, здесь все механизировано. Справедливость во время вступительной кампании – приоритет.