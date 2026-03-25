Справедливость и бесконтактный механизм отбора! Петкевич обозначила приоритеты вступительной кампании
Обеспечить справедливость и бесконтактный механизм отбора абитуриентов. Такие приоритеты вступительной кампании обозначила вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич во время посещения Республиканского института контроля знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 25 марта, там состоялась выборка вариантов экзаменационных (тестовых) работ для предстоящих централизованного экзамена и тестирования. Как отметила Наталья Петкевич, государственная комиссия по контролю за ходом вступительной кампании в 2026 году работает по-новому: начиная с более ранних стадий – проведения университетских олимпиад. Это позволяет охватить весь период подготовки ко вступительной кампании. Так, уже выявлены некоторые недостатки.
Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Анализ работы на первых этапах, когда мы посмотрели университетские олимпиады, показал, что, конечно, есть определенные недоработки. К сожалению, отдельные ректоры не совсем серьезно подошли. Поступление по результатам университетской олимпиады – это льгота. И, значит, ребята займут чье-то место. Значит, вот эти ребята должны быть лучшие, чем все остальные. Конечно, когда мы посмотрели, что победителями становятся ребята с 50 баллами, это значит, что более подготовленный абитуриент не сможет стать студентом. Это несправедливо.
По словам вице-премьера, Президент Беларуси всегда уделяет пристальное внимание вступительным кампаниям и выступает за справедливость. Поэтому госкомиссия скорректировала подходы к определению тех, кто получит право поступать по результатам олимпиад вузов. Что же касается тестирования, формирования заданий, их поступления и распределения, здесь все механизировано. Справедливость во время вступительной кампании – приоритет.
Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:
По каждому из 14 предметов будет осуществляться выборка. Из тех заданий, которые есть, будут формироваться уже тестовые материалы, которые будут выноситься на централизованный экзамен, централизованное тестирование. Любое задание, которое выносится на ЦЭ и ЦТ, полностью соответствует школьной программе. Предварительно министром образования утверждается соответствующая спецификация, на основании которой уже мы разрабатываем соответствующие задания тестовых материалов.
Напомним, регистрация на централизованное тестирование начнется 9 апреля. ЦТ в этом году пройдет в единые сроки с централизованным экзаменом – 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня.