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«Искусство книги»: в Беларуси назовут лучшее издательство

19 января 2019 12:21
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Новости Беларуси. В shortlist Национального конкурса «Искусство книги» попали 65 изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Искусство книги»: в Беларуси назовут лучшее издательство-1

Жюри определило претендентов на главную награду. Это крупнейшие государственные и частные издательства. Победителей в номинациях «детская книга», «фотоальбом» и «энциклопедия» назовут на Международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет в Минске в феврале.

«Искусство книги»: в Беларуси назовут лучшее издательство-4

Михаил Борозна, ректор Белорусской академии искусств, председатель жюри национального конкурса «Искусство книги»:
В «Книжном издании» представлены опытные мастера и, конечно, молодежь. И вот эта панорама возрастная, разные стили, подходы, принципы, влияние электронных средств массовой информации на традиционное искусство книги – все это заметно в представленных книгах. Все они уже признаны уникальными творческими достижениями книжного дизайна, полиграфического мастерства.

«Искусство книги»: в Беларуси назовут лучшее издательство-7

Уже 35 стран отправили заявки на участие в Минской международной книжной выставке-ярмарке. Она станет 26-й по счету. В качестве почетного гостя выступят издательства из Соединенных Штатов Америки. Нынешний литературный форум пройдет под слоганом «Больше, чем книга».

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# Выставки в Минске # Культура # Михаил Борозна # Фотофакт

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