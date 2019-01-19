«Искусство книги»: в Беларуси назовут лучшее издательство

Новости Беларуси. В shortlist Национального конкурса «Искусство книги» попали 65 изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри определило претендентов на главную награду. Это крупнейшие государственные и частные издательства. Победителей в номинациях «детская книга», «фотоальбом» и «энциклопедия» назовут на Международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет в Минске в феврале.

Михаил Борозна, ректор Белорусской академии искусств, председатель жюри национального конкурса «Искусство книги»:

В «Книжном издании» представлены опытные мастера и, конечно, молодежь. И вот эта панорама возрастная, разные стили, подходы, принципы, влияние электронных средств массовой информации на традиционное искусство книги – все это заметно в представленных книгах. Все они уже признаны уникальными творческими достижениями книжного дизайна, полиграфического мастерства.