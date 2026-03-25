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В Могилеве прошел киберспортивный турнир по Dota-2 среди медиков

25 марта 2026 08:05
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В Могилеве прошел второй киберспортивный турнир по Dota-2 среди сотрудников здравоохранения – в нем сразились шесть команд из разных районов области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилеве прошел киберспортивный турнир по Dota-2 среди медиков-2

Среди участников – врачи, медперсонал среднего звена и студенты медколледжа возрастом от 19 до 40 лет. Команды соревновались в формате 5×5, где важны были и индивидуальное мастерство, и командная слаженность. 

В Могилеве прошел киберспортивный турнир по Dota-2 среди медиков-4

Александр Басенко, председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Самое главное, что в этом формате участвуют команды из пяти человек. Команда из пяти человек должна быть слаженной. Должна понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда. И я считаю, что эти мероприятия сплачивают коллектив.

Победу одержала команда Могилевской клинической больницы скорой медицинской помощи: несмотря на то, что во время подготовки она трижды меняла состав, игроки показали стратегическое мышление и молниеносную реакцию.

В Могилеве прошел киберспортивный турнир по Dota-2 среди медиков-6

Роман Колпаков, учащийся Могилевского государственного медицинского колледжа:
Очень хорошие эмоции, понравилось, да. Пытались выиграть, но в итоге все равно, к сожалению, проиграли. 

В Могилеве прошел киберспортивный турнир по Dota-2 среди медиков-8

Павел Селезнев, врач-рентгенэндоваскулярный хирург Могилевской клинической больницы скорой медицинской помощи:
Мы представляем команду «Фубуки» Могилевской клинической больницы скорой медицинской помощи. Очень приятно, что у нас в команде только врачи. И причем врачи серьезных специальностей, которые это продемонстрировали и здесь. Анестезиологи, хирурги и доктор-терапевт.

Такие соревнования дают возможность отвлечься от будней, проявить себя и получить яркие эмоции – а в перспективе, с учетом возможного включения киберспорта в олимпийское движение, могут открыть путь к большим победам.

# Врачи Беларуси # Компьютерные игры

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