В Могилеве прошел киберспортивный турнир по Dota-2 среди медиков

В Могилеве прошел второй киберспортивный турнир по Dota-2 среди сотрудников здравоохранения – в нем сразились шесть команд из разных районов области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников – врачи, медперсонал среднего звена и студенты медколледжа возрастом от 19 до 40 лет. Команды соревновались в формате 5×5, где важны были и индивидуальное мастерство, и командная слаженность.

Александр Басенко, председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Самое главное, что в этом формате участвуют команды из пяти человек. Команда из пяти человек должна быть слаженной. Должна понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда. И я считаю, что эти мероприятия сплачивают коллектив. Победу одержала команда Могилевской клинической больницы скорой медицинской помощи: несмотря на то, что во время подготовки она трижды меняла состав, игроки показали стратегическое мышление и молниеносную реакцию.

Роман Колпаков, учащийся Могилевского государственного медицинского колледжа:

Очень хорошие эмоции, понравилось, да. Пытались выиграть, но в итоге все равно, к сожалению, проиграли.