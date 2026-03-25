Муравейко оценил комплексные учения войск Западного оперативного командования

В течение недели соединения, воинские части и подразделения осуществляли активные маневренные действия, применяли различные артиллерийские и ракетные системы, вели боевые стрельбы из вооружения танков, боевых машин пехоты, применяли зенитные ракетные комплексы, активно использовали дроны и средства радио-электронной борьбы. Апробирован совершенно новый способ построения системы управления – кластерный. Доказана его эффективность: даже при потере половины всех элементов системы, обеспечена устойчивость и управляемость войсками Западного оперативного командования. Отрабатывались и другие эксперименты.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Новые образцы вооружения и военной техники, которые стоят сегодня на оснащении наших Вооруженных Сил, также показали свою эффективность и, скажем так, работопригодность. Несмотря на высокую технологичность, высокую востребованность знаний определенных принципов и задач, нам удалось добиться того, что люди, даже не имеющие опыта обращения с данными средствами, очень быстро их осваивали и достаточно активно применяли их в ходе учений. Поэтому те результаты, ноу-хау, новинки, которые были достигнуты в рамках учений, нами будут положены в дальнейший план совершенствования войск объединений.

Для проведения данной тренировки была создана сложная обстановка, которая учитывает особенности процессов, происходящих по внешнему контуру Беларуси, а также варианты новых положений, закрепленные в плане обороны страны, который утвердил Президент. Как не раз подчеркивалось, учение носит исключительно оборонительный характер.