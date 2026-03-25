Праздник древнего китайского боевого искусства тайцзицюань прошел в Минске

В Минске впервые прошел масштабный праздник, посвященный китайской гимнастике тайцзицюань. В ее основе – медленные движения, глубокое дыхание и медитативная концентрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История тайцзы насчитывает в Китае уже более четырех столетий. Теперь это не столько боевое искусство, а оздоровительная гимнастика, в которой заключена глубокая китайская философия – это гармония, равновесие инь и ян, а также единство человека с природой. В одном из минских торговых центров преподаватели и студенты университета физической культуры показали профессиональные выступления, а гости смогли освоить базовые движения этой древней гимнастики.

Светлана Хилькевич, жительница Минска:

Это суставная гимнастика. То есть для улучшения суставов, опорно-двигательного аппарата, для понижения артериального давления, улучшения настроения, чтобы не пить таблетки от давления, статины, чтобы не обращаться к реабилитологам, к травматологам. Для этого я занимаюсь.