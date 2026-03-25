Праздник древнего китайского боевого искусства тайцзицюань прошел в Минске

В Минске впервые прошел масштабный праздник, посвященный китайской гимнастике тайцзицюань. В ее основе – медленные движения, глубокое дыхание и медитативная концентрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске впервые прошел масштабный праздник, посвященный китайской гимнастике тайцзицюань. В ее основе – медленные движения, глубокое дыхание и медитативная концентрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
История тайцзы насчитывает в Китае уже более четырех столетий. Теперь это не столько боевое искусство, а оздоровительная гимнастика, в которой заключена глубокая китайская философия – это гармония, равновесие инь и ян, а также единство человека с природой.
В одном из минских торговых центров преподаватели и студенты университета физической культуры показали профессиональные выступления, а гости смогли освоить базовые движения этой древней гимнастики.
Светлана Хилькевич, жительница Минска:
Это суставная гимнастика. То есть для улучшения суставов, опорно-двигательного аппарата, для понижения артериального давления, улучшения настроения, чтобы не пить таблетки от давления, статины, чтобы не обращаться к реабилитологам, к травматологам. Для этого я занимаюсь.
Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Я думаю, что белорусский народ – это самый спортивный народ в мире. И у вас самый спортивный Президент. Мы будем сотрудничать не только со столицей, но и с другими регионами. Я вижу, что у регионов тоже большой интерес к китайской культуре, к нашей гимнастике. В тайцзицюань мы проводим этот курс.
Помимо практики, организаторы подготовили лекции об истории и философии тайцзи. Посольство Китая планирует сделать такой фестиваль ежегодным весенним событием, чтобы белорусы могли ближе познакомиться с культурой Поднебесной.