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Праздник древнего китайского боевого искусства тайцзицюань прошел в Минске

25 марта 2026 08:18
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В Минске впервые прошел масштабный праздник, посвященный китайской гимнастике тайцзицюань. В ее основе – медленные движения, глубокое дыхание и медитативная концентрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник древнего китайского боевого искусства тайцзицюань прошел в Минске-2

История тайцзы насчитывает в Китае уже более четырех столетий. Теперь это не столько боевое искусство, а оздоровительная гимнастика, в которой заключена глубокая китайская философия – это гармония, равновесие инь и ян, а также единство человека с природой. 

В одном из минских торговых центров преподаватели и студенты университета физической культуры показали профессиональные выступления, а гости смогли освоить базовые движения этой древней гимнастики.

Праздник древнего китайского боевого искусства тайцзицюань прошел в Минске-4

Светлана Хилькевич, жительница Минска:
Это суставная гимнастика. То есть для улучшения суставов, опорно-двигательного аппарата, для понижения артериального давления, улучшения настроения, чтобы не пить таблетки от давления, статины, чтобы не обращаться к реабилитологам, к травматологам. Для этого я занимаюсь. 

Праздник древнего китайского боевого искусства тайцзицюань прошел в Минске-6

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Я думаю, что белорусский народ – это самый спортивный народ в мире. И у вас самый спортивный Президент. Мы будем сотрудничать не только со столицей, но и с другими регионами. Я вижу, что у регионов тоже большой интерес к китайской культуре, к нашей гимнастике. В тайцзицюань мы проводим этот курс. 

Помимо практики, организаторы подготовили лекции об истории и философии тайцзи. Посольство Китая планирует сделать такой фестиваль ежегодным весенним событием, чтобы белорусы могли ближе познакомиться с культурой Поднебесной.

# Китай # Беларусь-Китай

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