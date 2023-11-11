Лукашенко подарил Национальному художественному музею скульптуру итальянского мастера

Новости Беларуси. «Большие археологи» получили новую прописку: скульптура известного итальянского мастера Джорджо де Кирико пополнила фонды Национального художественного музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре сюжета он и она, два безликих манекена. Одетые в тоги, они держат в руках макеты мест раскопок и археологических открытий, сохраняя истину о прошлом. При этом композиция имеет и другое название – «Древние друзья». Символично, что уникальную работу первого итальянского сюрреалиста в Беларусь привез Александр Лукашенко. Скульптуру нашему Президенту подарили в одной из зарубежных командировок.

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

Джорджо де Кирико – очень известный мастер, известный художник, представитель 20-го века. И для музея большая честь как получить в дар от главы государства данный подарок, ценный предмет музейного значения, так и то, что в нашей коллекции будет храниться, презентоваться, экспонироваться произведение знаменитого автора.

Еще один повод посетить Национальный художественный – масштабная ретроспектива дипломных работ выпускников Академии искусств. Графика, живопись, скульптуры. Приурочена яркая выставка к солидной творческой дате – 70-летию художественного факультета.