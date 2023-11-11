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Лукашенко подарил Национальному художественному музею скульптуру итальянского мастера

11 ноября 2023 19:39
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Новости Беларуси. «Большие археологи» получили новую прописку: скульптура известного итальянского мастера Джорджо де Кирико пополнила фонды Национального художественного музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подарил Национальному художественному музею скульптуру итальянского мастера-1

В центре сюжета он и она, два безликих манекена. Одетые в тоги, они держат в руках макеты мест раскопок и археологических открытий, сохраняя истину о прошлом. При этом композиция имеет и другое название – «Древние друзья». Символично, что уникальную работу первого итальянского сюрреалиста в Беларусь привез Александр Лукашенко. Скульптуру нашему Президенту подарили в одной из зарубежных командировок.

Лукашенко подарил Национальному художественному музею скульптуру итальянского мастера-4

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:
Джорджо де Кирико очень известный мастер, известный художник, представитель 20-го века. И для музея большая честь как получить в дар от главы государства данный подарок, ценный предмет музейного значения, так и то, что в нашей коллекции будет храниться, презентоваться, экспонироваться произведение знаменитого автора.

Лукашенко подарил Национальному художественному музею скульптуру итальянского мастера-7

Еще один повод посетить Национальный художественный – масштабная ретроспектива дипломных работ выпускников Академии искусств. Графика, живопись, скульптуры. Приурочена яркая выставка к солидной творческой дате – 70-летию художественного факультета.

Лукашенко подарил Национальному художественному музею скульптуру итальянского мастера-10

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:
Работы стилистически, тонально, цветово, в формате они разные. И в этом одна из педагогических задач. Нет смысла готовить одинаковых художников. Они должны быть все разные. И их произведения, наполненные духовностью, должны быть рассчитаны на широкое поле зрителей разных возрастов: детского, среднего возраста, пожилого поколения. Здесь есть проблемы исторической памяти, есть обращение к вечным темам, как любовь, материнство. Поэтому мы показываем то, что коллектив академии вдумчиво, спокойно, с открытым сердцем делает для нашего зрителя.

Такая выставка в Национальном художественном музее проходит впервые.

# Национальный художественный музей Беларуси # Культура # Анна Кононова # Михаил Борозна # Фотофакт

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