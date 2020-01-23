В Минске подвели итоги конкурса «Искусство книги»

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:

Одна из задач конкурса – это содействовать популяризации, развитию книжного дела, искусства, дизайна книги, полиграфического производства. Если 59-й конкурс проходит, значит он очень нужен. Взгляд довольно такой оптимистичный, светлый в будущее книги. Какие бы ни происходили процессы, связанные с электронным миром, технологиями, книжными изданиями. Но само книжное издание, оно будет существовать очень долго. Я не исключаю, что в будущих конкурсах мы будем рассматривать медиапроекты, связанные с дизайном, оформлением. Поэтому конкурс будет развиваться.