В Минске подвели итоги конкурса «Искусство книги»

Новости Беларуси. Итоги национального конкурса «Искусство книги» подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Итоги национального конкурса «Искусство книги» подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в творческом соревновании приняли порядка 200 работ 35 изданий. Лучших определили в 17 номинациях. Это Гран-при, тематический блок, а также специальные и персональная номинации.
Среди представленных экземпляров: энциклопедии, фотоальбомы с «белорусскими прысмаками», учебники, детские книги, а также тяжеловес – 15-килограммовая Берестейская Библия 16-го века. Достанутся финалистам диплом имени Франциска Скорины и специальные дипломы, а также памятный знак-символ «Большой» и «Малый золотой фолианты».
Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств:
Одна из задач конкурса – это содействовать популяризации, развитию книжного дела, искусства, дизайна книги, полиграфического производства. Если 59-й конкурс проходит, значит он очень нужен. Взгляд довольно такой оптимистичный, светлый в будущее книги. Какие бы ни происходили процессы, связанные с электронным миром, технологиями, книжными изданиями. Но само книжное издание, оно будет существовать очень долго. Я не исключаю, что в будущих конкурсах мы будем рассматривать медиапроекты, связанные с дизайном, оформлением. Поэтому конкурс будет развиваться.
Имена победителей жюри конкурса не разглашает. Они станут известны только на 27-й Минской международной книжной выставке-ярмарке. Она откроется 5 февраля. Кроме основной площадки – выставочного комплекса, интересную программу обещают в книжных магазинах, библиотеках, музеях.