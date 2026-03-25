Беларусь и КНДР в ходе визита Лукашенко в Пхеньян намерены подписать договор о дружбе
Александр Лукашенко – с официальным визитом в Корейской Народно-Демократической Республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В аэропорту «Сунан» главу белорусского государства встречали первый заместитель премьер-министра КНДР Ким Ток Хун и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Церемония у трапа самолета прошла в торжественной и вместе с тем теплой атмосфере: все строго в соответствии с протоколом, но с особым вниманием к деталям. Здесь и красная дорожка, и рота почетного караула, а еще детские улыбки. В знак искреннего уважения и дружелюбия ребята держали в руках белорусские флаги.
Программа визита – насыщенная. Несмотря на значительную разницу во времени, в Пхеньяне уже половина пятого вечера, график остается плотным. К первой точке маршрута – Кымсусанскому дворцу Солнца – Александра Лукашенко сопровождал почетный мотокортеж из 21 мотоцикла. Название «Кымсусан» в переводе с корейского означает «гора, вышитая золотом». Этот мемориальный комплекс посвящен бессмертию вождей, символизирует достоинство нации и считается вечной святыней.
Во дворце Президент Беларуси почтил память руководителей КНДР. Что касается дальнейшей программы на время визита – официальные переговоры на высшем уровне. Кроме того, в ходе визита в Пхеньян Беларусь и КНДР планируют подписать договор о дружбе и сотрудничестве. Деталями предстоящих контактов поделился министр иностранных дел Беларуси.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Целый комплекс есть направлений, которые интересуют и корейскую сторону, и белорусскую сторону. Они все отображены в соответствующем договоре о дружбе, который лидеры наших стран подпишут. И на основании этого договора уже будем развивать контакты по линии отраслевых министерств, ведомств. В рамках визита планируем подписать 10 соглашений. Это основополагающий договор о дружбе, который подпишут лидеры наших государств. И 9 отраслевых договоров – начиная с сотрудничества в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения, между торгово-промышленными палатами наших государств, Академией наук, местными исследовательскими учреждениями в области развития сельского хозяйства, сотрудничество между информационными министерствами наших двух стран. Это достаточно большой комплекс договорно-правой базы.
Что касается экономической составляющей, товарооборот между странами пока остается скромным, однако уже обозначен ряд перспективных направлений для сотрудничества. Речь идет, в частности, о фармацевтике, поставках продуктов питания, а также импорте из КНДР косметической продукции, которая отличается качеством и доступной ценой. Потенциал взаимодействия значительно шире – стороны только в начале пути и продолжают прорабатывать новые направления сотрудничества.
В Пхеньяне находится наша съемочная группа. Благодаря ей мы продолжим следить за развитием событий уже в следующих выпусках новостей.