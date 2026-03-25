Беларусь и КНДР в ходе визита Лукашенко в Пхеньян намерены подписать договор о дружбе

В аэропорту «Сунан» главу белорусского государства встречали первый заместитель премьер-министра КНДР Ким Ток Хун и министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Церемония у трапа самолета прошла в торжественной и вместе с тем теплой атмосфере: все строго в соответствии с протоколом, но с особым вниманием к деталям. Здесь и красная дорожка, и рота почетного караула, а еще детские улыбки. В знак искреннего уважения и дружелюбия ребята держали в руках белорусские флаги.

Александр Лукашенко – с официальным визитом в Корейской Народно-Демократической Республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа визита – насыщенная. Несмотря на значительную разницу во времени, в Пхеньяне уже половина пятого вечера, график остается плотным. К первой точке маршрута – Кымсусанскому дворцу Солнца – Александра Лукашенко сопровождал почетный мотокортеж из 21 мотоцикла. Название «Кымсусан» в переводе с корейского означает «гора, вышитая золотом». Этот мемориальный комплекс посвящен бессмертию вождей, символизирует достоинство нации и считается вечной святыней.

Во дворце Президент Беларуси почтил память руководителей КНДР. Что касается дальнейшей программы на время визита – официальные переговоры на высшем уровне. Кроме того, в ходе визита в Пхеньян Беларусь и КНДР планируют подписать договор о дружбе и сотрудничестве. Деталями предстоящих контактов поделился министр иностранных дел Беларуси.