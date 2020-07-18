«Можно назвать «Оскаром» в области дизайна». Белорус стал обладателем 4 наград Red Dot

О достижениях в сфере культуры рассказали в документальном фильме СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».

Юрий Бондарь, министр культуры Республики Беларуси:

Мы наладили производство своих музыкальных инструментов. Все помнят о легендарном бренде – пианино «Беларусь», которое поставлялось не только на весь Советский Союз, но и за пределы страны. Было востребовано и в США, и в Канаде. По поручению главы государства в 2018 году на базе одного из предприятий системы министерства культуры мы сумели возобновить производство белорусского музыкального инструмента.

Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:

Пераважная большасць нашых ініцыятыў (ці то даследванні навуковыя, ці пошук і вяртанне, вывучэнне і захаванне кніжных помнікаў) падтрымліваюцца дзяржавай. І фактычна мы за дзяржаўны кошт гэту працу праводзім. Мы атрымліваем планавае штогадовае фінансаванне на такія задачы, напрыклад, як закупка рарытэтных выданняў. Рэгулярна купляем старажытныя кніжныя помнікі, бо, на вялікі жаль, так склалася: наша гісторыя, асабліва ў XIX-XX стагоддзях – шматлікія войны, паўстанні і іншыя неспрыяльныя падзеі вымылі вялікую частку нашай кніжнай спадчыны. Сёння Беларусь, як незалежная дзяржава, вяртае памяць пра мінуўшчыну і вяртае старажытныя артэфакты. Мы шмат што зрабілі за кошт сродкаў дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі».

Михаил Борозна, ректор БГАИ, кандидат искусствоведения, доцент:

Помощь государства и в том, что академия существует, функционирует, работает. И здесь высокий конкурс поступления. Это тоже результат государственной политики. Это очень хороший фон, позитивный. Если бы его не было, я бы не мог о результатах таких выдающихся говорить. Но они есть. И мы эти результаты видим не в какой-то далёкой советской эпохе, а каждый год это создаём. За последние 10 лет три наших дипломных работы отмечены Специальной премией Президента РБ. Мы рады всем коллективом, что молодой педагог Игорь Соловьёв стал обладателем 4 высших наград в области промышленного дизайна – европейской премии Red Dot.