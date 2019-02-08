Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»

Новости Беларуси. Стали известны имена победителей Национального конкурса «Искусство книги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На звание лучших претендовали 158 изданий, а до финишной прямой дошли 68. В конкурсе 14 номинаций. Так, в «Литформате» победила книга Алеся Рязанова «Такая i гэтакi: талакуе з маланкаю дождж».

В номинации «Вместе с книгой мы растем» лучшей названа «Залатая шарсцінка, срэбраная павуцінка». А Гран-при удостоен «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi». Золотые фолианты получили лучшие из 40 издательств.

Михаил Борозна, ректор Белорусской академии искусств, председатель жюри Национального конкурса «Искусство книги»:

Новой традицией является представление уникальных изданий, изготовленных в единичных экземплярах как библиофильская редкость – с настоящими офортами, гравюрами, с текстом, набранным вручную. В этом году тоже есть издания, которые будут крайне интересны зрителю.