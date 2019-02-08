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Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»

08 февраля 2019 21:06
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Новости Беларуси. Стали известны имена победителей Национального конкурса «Искусство книги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»-1

На звание лучших претендовали 158 изданий, а до финишной прямой дошли 68. В конкурсе 14 номинаций. Так, в «Литформате» победила книга Алеся Рязанова «Такая i гэтакi: талакуе з маланкаю дождж».

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»-4

В номинации «Вместе с книгой мы растем» лучшей названа «Залатая шарсцінка, срэбраная павуцінка». А Гран-при удостоен «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi». Золотые фолианты получили лучшие из 40 издательств.

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»-7

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»-9

Михаил Борозна, ректор Белорусской академии искусств, председатель жюри Национального конкурса «Искусство книги»:
Новой традицией является представление уникальных изданий, изготовленных в единичных экземплярах как библиофильская редкость – с настоящими офортами, гравюрами, с текстом, набранным вручную. В этом году тоже есть издания, которые будут крайне интересны зрителю.

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»-12

Больше, чем книги – это не просто слоган международной выставки, в рамках которой и прошло награждение. Здесь литература для абсолютно всех возрастов и предпочтений. Как оказалось, особой популярностью у белорусов пользуются художественные и научно-популярные книги. Напоминаем, что двери ярмарки открыты для всех желающих по 10 февраля.

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»-15

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»-17

Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»-19

# Книги # Культура # Михаил Борозна # Фотофакт

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