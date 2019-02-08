Объявлены имена победителей Национального конкурса «Искусство книги»

Новости Беларуси. Стали известны имена победителей Национального конкурса «Искусство книги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Стали известны имена победителей Национального конкурса «Искусство книги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На звание лучших претендовали 158 изданий, а до финишной прямой дошли 68. В конкурсе 14 номинаций. Так, в «Литформате» победила книга Алеся Рязанова «Такая i гэтакi: талакуе з маланкаю дождж».
В номинации «Вместе с книгой мы растем» лучшей названа «Залатая шарсцінка, срэбраная павуцінка». А Гран-при удостоен «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi». Золотые фолианты получили лучшие из 40 издательств.
Михаил Борозна, ректор Белорусской академии искусств, председатель жюри Национального конкурса «Искусство книги»:
Новой традицией является представление уникальных изданий, изготовленных в единичных экземплярах как библиофильская редкость – с настоящими офортами, гравюрами, с текстом, набранным вручную. В этом году тоже есть издания, которые будут крайне интересны зрителю.
Больше, чем книги – это не просто слоган международной выставки, в рамках которой и прошло награждение. Здесь литература для абсолютно всех возрастов и предпочтений. Как оказалось, особой популярностью у белорусов пользуются художественные и научно-популярные книги. Напоминаем, что двери ярмарки открыты для всех желающих по 10 февраля.