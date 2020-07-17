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«Здесь, никуда не уезжая, белорусский артист может очень много зарабатывать». Анонс фильма «Свой путь: расцвет культуры»

17 июля 2020 11:55
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Новости Беларуси. В дни проведения «Славянского базара» телеканал СТВ начинает цикл фильмов, посвященных развитию независимой Беларуси.

«Здесь, никуда не уезжая, белорусский артист может очень много зарабатывать». Анонс фильма «Свой путь: расцвет культуры»-1

Авторы документального кино ищут цветок папоротника, который, по легенде, можно найти лишь в Купальскую ночь. Чем страна может гордиться? А чего, напротив, не удалось достичь в этой сфере? На эти вопросы отвечают музыканты, художники, писатели, бывшие и нынешние чиновники. 

Документальный фильм «Свой путь: расцвет культуры» смотрите 17 июля сразу после информационного канала, в 20:30. 

# Культурные традиции # Культура # Дмитрий Боярович # Александр Солодуха # Михаил Борозна # Павел Латушко # Фотофакт

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