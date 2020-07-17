«Здесь, никуда не уезжая, белорусский артист может очень много зарабатывать». Анонс фильма «Свой путь: расцвет культуры»

Авторы документального кино ищут цветок папоротника, который, по легенде, можно найти лишь в Купальскую ночь. Чем страна может гордиться? А чего, напротив, не удалось достичь в этой сфере? На эти вопросы отвечают музыканты, художники, писатели, бывшие и нынешние чиновники.

Документальный фильм «Свой путь: расцвет культуры» смотрите 17 июля сразу после информационного канала, в 20:30.