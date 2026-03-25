Католики Беларуси отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Католики по всему миру отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из важнейших праздников, посвященных моменту, когда, согласно христианской традиции, Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о рождении Спасителя. В храмах проходят торжественные мессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верующие говорят, что этот день напоминает о начале новой надежды и о том, как одно событие может изменить судьбу всего мира. Праздник всегда приходится на 25 марта – ровно за 9 месяцев до Рождества. В католической традиции Благовещение считается днем, когда Богородица дала свое согласие на исполнение Божьей воли, и именно этот момент называют началом истории Спасения.

Священники подчеркивают: это не только церковная дата, но и повод задуматься о доверии, смирении и выборе, который делает каждый человек. Праздничные службы продолжатся в течение дня. У верующих сегодня, 25 марта, – один из самых светлых и тихих праздников весны.