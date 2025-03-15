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Книжная выставка-ярмарка в Минске побила все рекорды – за 3 дня её посетили свыше 36 тыс. человек

15 марта 2025 16:56
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Наша страна сегодня в центре внимания гостей Международной книжной выставки. Символично, проведение дня Беларуси совпало со знаковым праздником – Днем Конституции. К слову, главный закон занимает почетное место на стенде среди лучших изданий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книжная выставка-ярмарка в Минске побила все рекорды – за 3 дня её посетили свыше 36 тыс. человек-2

У многих представителей подрастающего поколения с этого дня государственный праздник будет ассоциироваться еще и с важнейшим событием в жизни. По традиции в День Конституции ребята становятся гордыми обладателями символа гражданской зрелости.

Торжественная церемония состоялась 15 марта в Национальном выставочном центре «БелЭкспо», где продолжает работу масштабная Международная книжная выставка. Для 16 юношей и девушек, которые прибыли сюда со всех уголков республики, момент более чем волнительный. В руках они сжимают свои первые паспорта, с гордостью и трепетом осознавая, что стали полноправными гражданами своей страны. 

Караник на вручении паспортов: мы сделаем все, чтобы обеспечить гармоничное развитие юных белорусов.

Книжная выставка-ярмарка в Минске побила все рекорды – за 3 дня её посетили свыше 36 тыс. человек-4

Акция «Мы – граждане Беларуси!» уже более 20 лет проходит в преддверии Дня Конституции и объединяет все регионы страны. На протяжении недели главный документ получили тысячи юных белорусов. Вместе с этим каждому подростку торжественно вручили книгу «Я гражданин Республики Беларусь». 15 марта состоялась презентация обновленного издания, которая открыла череду встреч с белорусскими писателями. 

Одно из ключевых мероприятий дня – подведение итогов национального конкурса «Искусство книги». В 2025 году поступило рекордное количество заявок – около 10 тысяч. Но отбор прошли лишь порядка полутора тысяч. Гран-при получил фундаментальный труд сотен профессионалов – «Национальный атлас Беларуси». Победители остальных номинаций награждены почетным знаком-символом «Золотой фолиант» и специальным дипломом. 

В Минске наградили победителей национального конкурса «Искусство книги».

Книжная выставка-ярмарка в Минске побила все рекорды – за 3 дня её посетили свыше 36 тыс. человек-6

Михаил Борозна, председатель жюри национального конкурса «Искусство книги», ректор Белорусской государственной академии искусств:
Цікавыя аўтары, прыгожыя макеты, выдатныя фотаздымкі, ілюстрацыі, дзіцячыя кнігі як ніколі ў гэтым годзе добра выглядае. Афармленне фотаальбомаў найвыдатнейшае, даведнікаў, атласаў, якія сведчаць, а вельмі такой шыльнай працы. 

Книжный форум, пожалуй, самое ожидаемое культурное событие весны. В 2025 году Международная выставка-ярмарка побила все рекорды – за три дня ее посетили свыше 36 тысяч человек. И поток гостей не иссякает. В новой цифровой реальности печатная книга по-прежнему остается для белорусов другом, наставником, источником житейской мудрости и достоверных знаний. И эту любовь к качественной литературе мы сумели привить подрастающему поколению. 

Книжная выставка-ярмарка в Минске побила все рекорды – за 3 дня её посетили свыше 36 тыс. человек-8

Инна Фролова, сотрудник Минского городского отделения Союза Писателей Беларуси, член Союза Писателей Беларуси и России:
Сёння надзвычай, шматлюдна і радуе, што не толькі дарослыя прыходзяць сёння, але сем'і з маленькімі дзецьмі. Гэта цудоўна. Я жадаю кожнаму маленькаму чытачу, ну і  не маленькаму, знайсці менавіта свайго аўтара на кніжнай выставе.

Международная книжная выставка – площадка для всенародного признания, налаживания партнерских связей и, конечно, обмена опытом. Семинар «Книгоиздание: современные тенденции» объединил десятки участников: от писателей до читателей. Спикерами выступили ведущие специалисты и эксперты в области издательского дела. Обсудили актуальные вопросы по использованию цифровых платформ, продвижению книг в социальных сетях, взаимодействию с читательской аудиторией и не только. Уже 16 марта масштабный книжный форум завершит свою работу. Но удивить посетителей еще есть чем: мастер-классы, викторины, презентации и встречи с известными авторами.

# Культура Беларуси # Культура # Книги # Выставки # Выставки в Минске # Михаил Борозна

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