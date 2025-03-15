Книжная выставка-ярмарка в Минске побила все рекорды – за 3 дня её посетили свыше 36 тыс. человек

Наша страна сегодня в центре внимания гостей Международной книжной выставки. Символично, проведение дня Беларуси совпало со знаковым праздником – Днем Конституции. К слову, главный закон занимает почетное место на стенде среди лучших изданий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У многих представителей подрастающего поколения с этого дня государственный праздник будет ассоциироваться еще и с важнейшим событием в жизни. По традиции в День Конституции ребята становятся гордыми обладателями символа гражданской зрелости. Торжественная церемония состоялась 15 марта в Национальном выставочном центре «БелЭкспо», где продолжает работу масштабная Международная книжная выставка. Для 16 юношей и девушек, которые прибыли сюда со всех уголков республики, момент более чем волнительный. В руках они сжимают свои первые паспорта, с гордостью и трепетом осознавая, что стали полноправными гражданами своей страны. Караник на вручении паспортов: мы сделаем все, чтобы обеспечить гармоничное развитие юных белорусов.

Акция «Мы – граждане Беларуси!» уже более 20 лет проходит в преддверии Дня Конституции и объединяет все регионы страны. На протяжении недели главный документ получили тысячи юных белорусов. Вместе с этим каждому подростку торжественно вручили книгу «Я гражданин Республики Беларусь». 15 марта состоялась презентация обновленного издания, которая открыла череду встреч с белорусскими писателями. Одно из ключевых мероприятий дня – подведение итогов национального конкурса «Искусство книги». В 2025 году поступило рекордное количество заявок – около 10 тысяч. Но отбор прошли лишь порядка полутора тысяч. Гран-при получил фундаментальный труд сотен профессионалов – «Национальный атлас Беларуси». Победители остальных номинаций награждены почетным знаком-символом «Золотой фолиант» и специальным дипломом. В Минске наградили победителей национального конкурса «Искусство книги».

Михаил Борозна, председатель жюри национального конкурса «Искусство книги», ректор Белорусской государственной академии искусств:

Цікавыя аўтары, прыгожыя макеты, выдатныя фотаздымкі, ілюстрацыі, дзіцячыя кнігі як ніколі ў гэтым годзе добра выглядае. Афармленне фотаальбомаў найвыдатнейшае, даведнікаў, атласаў, якія сведчаць, а вельмі такой шыльнай працы. Книжный форум, пожалуй, самое ожидаемое культурное событие весны. В 2025 году Международная выставка-ярмарка побила все рекорды – за три дня ее посетили свыше 36 тысяч человек. И поток гостей не иссякает. В новой цифровой реальности печатная книга по-прежнему остается для белорусов другом, наставником, источником житейской мудрости и достоверных знаний. И эту любовь к качественной литературе мы сумели привить подрастающему поколению.