Основной этап вступительной кампании. Вузы Беларуси начали принимать документы для зачисления на первый курс, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У абитуриентов, желающих поступить на бюджет, есть ровно шесть дней, чтобы подать заявление. На некоторые специальности сроки чуть дольше. Приемные комиссии работают с 9 утра до 18 вечера без перерывов. Время их посещения впервые можно заранее выбрать онлайн – через личный кабинет на сайте РИКЗ. В 2025 году вузы страны набирают 48 тысяч 300 студентов, из которых почти 32 тысячи будут учится за бюджетные деньги.

Тихон Козлов, абитуриент: В первую очередь моя семья повлияла на выбор моего факультета, потому что я сам из многодетной семьи, я знаю, что такое дети, что такое работа с детьми. Ну и в целом я как самый старший в семье, то есть, а после меня еще есть четыре брата и одна сестра. Это в принципе пригодится мне в будущем для своих детей, вот особенно лечить.

Юрий Соколов, проректор по учебной работе Белорусского государственного медицинского университета:

В этом году мы планируем набрать на бюджетную форму обучения 1059 студентов. Из особенностей приемной кампании следует отметить, что мы набираем в этом году 803 студента, которые будут обучаться на условиях целевой подготовки. То есть общий тренд – это увеличение количества мест бюджетных, которые отводятся для обучения на целевой форме подготовки.

С 18 по 25 июля вузы проведут вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 числа. На платную форму обучения в большинстве вузов прием документов продлится до 1 августа.