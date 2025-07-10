Гибель человека и масштабные разрушения – в Беларуси устраняют последствия мощного грозового фронта

Последствия мощного грозового фронта продолжают устранять сразу в трех регионах Беларуси. Ураган привел к гибели человека и оставил после себя масштабные разрушения. Из-за поваленных деревьев повреждены здания, авто, инфраструктура, произошли обрывы на линиях электропередачи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В северном регионе больше других досталось Городокскому району. Только в агрогородке Вархи повреждена кровля 37 жилых домов. Отключение электроэнергии зафиксированы более чем в 50 населенных пунктах Витебской области. К ликвидации последствий стихии привлечены энергетики, работники МЧС, ЖКХ и лесного хозяйства.

Ирина Костерова: Смотрим – на площадке все деревья повалены, и крыши нет, мы потом побежали к себе в кабинет, в кабинете темно. Оказывается, деревья повалило и закрыли наше окно. Мы побежали к другому выходу, там сосны повалены – ужас.

Ольга Пищуленок: Завалило трассу, вот мы пришли смотреть, потому что машины стоят, большой поток россиян и наших машин, то есть не могут проехать, потому что полностью завалена дорога деревьями.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС Беларуси: Областными службами координируются работы в зоне чрезвычайной ситуации, направлены силы и средства с других регионов по оказанию помощи гражданам по восстановлению кровель, имеется соответствующий строительный материал. Вся работа сегодня осуществляется, координируется, обобщается для реагирования и устранения последствий.

Не обошла стихия и Гродненский регион: в четырех районах повалило деревья. К счастью, никто не пострадал. Спасатели оперативно отреагировали на ситуацию – деревья распилили и убрали, помогли гражданам с откачкой воды на частных подворьях. Энергетики до сих пор работают над восстановлением электроснабжения в Витебской и Могилевской системах. В пострадавшие районы выехали дополнительные бригады.

Денис Ковалев, заместитель генерального директора по оперативной работе – главный диспетчер ГПО «Белэнерго»:

На текущий момент критических вопросов по электроснабжению важных объектов жизнеобеспечения населения нет. Продолжаются восстановительные работы по электроснабжению в 34 населенных пунктах и по восстановлению способностей 250 трансформаторных подстанций класса напряжения 10 кВ.

Все организации, входящие в состав «Белэнерго», работают в круглосуточном режиме. Это касается аварийно-ремонтных бригад и оперативного персонала. Поэтому к необходимым переключениям в сети для запитки потребителя по резервным связям люди всегда приступают одновременно и в самые короткие сроки.