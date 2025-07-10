Спасатели устраняют последствия ливня в Минске

В Минске устраняют последствия непогоды. Столицу накрыл сильный ливень. В некоторых районах с крупным градом. Улицы превратились в реки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за стихии в Центральном, Советском и Партизанском районах участки проезжей части подтопило. Также фиксировались временные остановки общественного транспорта. Кроме того, произошло 6 случаев падений деревьев. Сотрудники МЧС оперативно выезжали на место происшествий. Спасатели предупреждают: во время непогоды необходимо быть осторожными и по возможности не выходить из дома. Водителям рекомендуется снизить скорость, избегать резких торможений и соблюдать дистанцию.