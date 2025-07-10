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Спасатели устраняют последствия ливня в Минске

10 июля 2025 17:38
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В Минске устраняют последствия непогоды. Столицу накрыл сильный ливень. В некоторых районах с крупным градом. Улицы превратились в реки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Из-за стихии в Центральном, Советском и Партизанском районах участки проезжей части подтопило. Также фиксировались временные остановки общественного транспорта. Кроме того, произошло 6 случаев падений деревьев. Сотрудники МЧС оперативно выезжали на место происшествий. Спасатели предупреждают: во время непогоды необходимо быть осторожными и по возможности не выходить из дома. Водителям рекомендуется снизить скорость, избегать резких торможений и соблюдать дистанцию. 

Спасатели устраняют последствия ливня в Минске-2

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
По оперативным данным, в Минске зарегистрировано более 10 случаев подтоплений в разных районах города. К местам происшествия направлена аварийная техника, а также работники МЧС для откачки воды. На данный момент пострадавших нет. Ведется мониторинг складывающейся обстановки. Работает аварийно-спасательная техника. Если непогода застала вас на улице, то старайтесь избегать шатких конструкций, билбордов, различных малых архитектурных форм, остановочных пунктов. Не паркуйте свои автомобили в низинах, а также вблизи деревьев во избежание их падения на них. Ну а в случае чрезвычайной ситуации звоните спасателям по номерам 101 или 112.

Последствия непогоды отразились и на дорожной обстановке. Из-за ливня столица погрузилась в 10-балльные пробки. Особенно сложная ситуация была зафиксирована в центре города. 

# Погода в Беларуси # МЧС Беларуси # Ольга Мельченко

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