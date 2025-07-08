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Сотрудники МЧС спасли выпавшего из гнезда аистёнка в Cтародорожском районе

08 июля 2025 13:55
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И последние новости из Стародорожского района. Здесь спасатели помогли аистенку, который выпал из гнезда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники МЧС спасли выпавшего из гнезда аистёнка в Cтародорожском районе-2

Неравнодушные жители агрогородка Прусы заметили птенца, который повис на проводе. Далее был звонок спасателям, сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. С помощью трехколенной лестницы забрались на опору линии электропередачи и освободили малыша. До приезда ветврачей птицу приютили местные жители. Здоровью пернатого ничего не угрожает.

# Птицы # МЧС Беларуси

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