Сотрудники МЧС спасли выпавшего из гнезда аистёнка в Cтародорожском районе

И последние новости из Стародорожского района. Здесь спасатели помогли аистенку, который выпал из гнезда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Неравнодушные жители агрогородка Прусы заметили птенца, который повис на проводе. Далее был звонок спасателям, сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. С помощью трехколенной лестницы забрались на опору линии электропередачи и освободили малыша. До приезда ветврачей птицу приютили местные жители. Здоровью пернатого ничего не угрожает.