Более 400 населённых пунктов лишились электроснабжения – как в Беларуси устраняют последствия непогоды?

Какие районы страны больше других ощутили на себе последствия непогоды, узнавали наши корреспонденты.

У природы нет плохой погоды, но оранжевый уровень опасности – явно не то, чего ожидали белорусы от лета, которое бы должно быть в разгаре. Сотни деревень без электричества, порывы ветра свыше 20 километров в час и мощные ливни – минувшие сутки стали напряженными для работников экстренных служб страны. Они трудились круглосуточно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шквалистый ветер, упавшие деревья и сотни обесточенных населенных пунктов: так начался второй месяц лета. Больше остальных пострадал самый северный регион Беларуси. В течение суток на территории Витебской области электроснабжение периодически пропадало в 425 населенных пунктах. Все отключения оперативно устранялись аварийными бригадами, которые эти дни работают в усиленном формате.

Сергей Посохов, исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора – главного инженера РУП «Витебскэнерго»:

Были сильные порывы ветра, что привело к многочисленным падениям деревьев, веток на линии электропередач. Обесточилось более 400 населенных пунктов за эти дни. Основная тяжесть пришлась на лесистые районы, как Россонский, Верхнедвинский, Лепельский, Браславский, Ушачский. Немножко погодные условия улучшаются. Уже нет таких порывов ветра, дождя нет, который тоже мешает восстановлению.

На вызовы дежурные бригады реагируют круглосуточно. В настоящий момент заявок от потребителей уже нет, все неполадки устранены.