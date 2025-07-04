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Огонь жил, живёт и будет жить – в МЧС рассказали, почему стихия так важна для человека

04 июля 2025 16:24
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Огонь необходимо уважать. Об этом говорят и люди, не связанные с магией. Наоборот, те, кто живет в мире технологий, но тем не менее признает силу и мощь этой стихии, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Огонь жил, живёт и будет жить – в МЧС рассказали, почему стихия так важна для человека-2

Ирина Уласевич, работник Минского городского управления МЧС:
Огонь жил, огонь живет, огонь будет жить, но по своим законам физики, нарушать которые человек просто не вправе. Огонь сделал столько добра для человека, трудно даже перечислить.

Это огонь дал нам тепло, это огонь дал нам свет, это огонь дал нам энергию, это огонь защищает и защищал человека от сил природы и хищных животных. Это огонь лечил, лечит и будет лечить, но как только человек теряет контроль над огнем, он сам становится в положение жертвы огненной стихии.

Подробности в видео.

# Ирина Уласевич # МЧС Беларуси

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