Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Беларуси

Спасатели ликвидируют последствия непогоды. После прохождения сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду по всей стране было зафиксировано более 60 случаев падения деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели выезжали на распиловку и уборку в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и столице. Не обошлось без пострадавших. Два человека получили травмы в Центральном ботаническом саду Минска в результате падения ветки. Еще один подобный случай произошел в Молодечно. Упавшими деревьями повреждены три автомобиля. На акватории озера Яново работники ОСВОД спасли двух человек, которые из-за сильного ветра перевернулись на сапбордах. На другой стороне озера из ловушки помогли выбраться четверым байдарочникам. Людей доставили на берег. Спасатели продолжают работы по оказанию помощи населению и ведут мониторинг оперативной обстановки.