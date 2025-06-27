В Университете гражданской защиты МЧС прошёл выпускной для 324 будущих спасателей

Молодые люди, которые уже сегодня готовы на подвиги. В Университете гражданской защиты МЧС прошел выпускной для 324 будущих спасателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За плечами – четыре года учебы, требующей полной отдачи как интеллектуальной, так и физической. Уже этим летом новоиспеченные специалисты начнут нести службу по всей стране. Но не только. В числе выпускников – свыше полусотни граждан Азербайджана и Казахстана, которые скоро применят приобретенные знания у себя на родине. Университет пользуется спросом среди абитуриентов всех русскоязычных стран, желающих стать спасателями.

Нуркадыр Нурызбаев, лейтенант гражданской защиты (Казахстан): Подход ничем не отличался, я обучался со всеми наравне, то есть как с белорусами, так и с азербайджанцами. К каждому было точно такое же отношение, как ко всем.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В вопросах совершенствования учебного процесса куда мы шагнули? Во-первых, мы начали готовить их как водителей категории В, С. Мы готовим их как специалистов управления беспилотными летательными аппаратами. Это сегодня возможность во всех вопросах обеспечения безопасности нашей страны.

Уже 12 июля начнется вступительная кампания, в рамках которой отберут 280 отважных юношей и девушек. Напомним, со дня основания Университета гражданской защиты МЧС выпустились более 100 тысяч спасателей.