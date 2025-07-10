Переговоры глав МЧС Беларуси и России прошли в Баку

В Баку, на полях Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны, состоялась встреча глав спасательных ведомств Беларуси и России. Вадим Синявский и Александр Куренков детально обсудили поставки пожарной техники белорусского производства для нужд МЧС России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский министр также рассказал коллеге о новых разработках. Достигнуты договоренности об участии в этом году работников МЧС Беларуси во Всероссийском учебно-тренировочном сборе по альпинистской подготовке, изучении нашими спасателями организации работы взрыво-технической службы.