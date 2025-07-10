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Переговоры глав МЧС Беларуси и России прошли в Баку

10 июля 2025 06:51
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В Баку, на полях Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны, состоялась встреча глав спасательных ведомств Беларуси и России. Вадим Синявский и Александр Куренков детально обсудили поставки пожарной техники белорусского производства для нужд МЧС России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский министр также рассказал коллеге о новых разработках. Достигнуты договоренности об участии в этом году работников МЧС Беларуси во Всероссийском учебно-тренировочном сборе по альпинистской подготовке, изучении нашими спасателями организации работы взрыво-технической службы.

Переговоры глав МЧС Беларуси и России прошли в Баку-2

На встрече отмечен позитивный опыт совместной помощи пострадавшим от крупных стихий государствам, состоялся обмен наработками по взаимодействию с общественностью, обучению детей основам безопасности жизнедеятельности. В последние годы сотрудничество ведомств Беларуси и России развивается особенно динамично. Так, с начала этого года проведены полтора десятка мероприятий – это учения, соревнования, экспертные встречи, семинары и ознакомительные визиты, в том числе по линии вузов.

# МЧС Беларуси # МЧС # Международное сотрудничество

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