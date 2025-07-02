Как действовать, если на ваших глазах тонет человек – объяснил сотрудник МЧС

Максим Клочко, начальник центра взаимодействия с общественностью и СМИ при МЧС:

Я начну, наверное, с того, что люди тонут не так, как в кино. Все думают, что они кричат, поднимают руки вверх. Но, как правило, все люди, которые тонут, берегут силы. У них не хватает сил даже на последний вздох. Поэтому они уходят тихо и, как правило, незаметно. Но если вы стали свидетелем, как тонет человек, самое главное правило – это осознать и понять, сможете ли вы оказать ему помощь. К примеру, если вы хрупкая девушка 50 килограммов, но мастер спорта, а тонет мужчина, который весит более 100 килограммов, то, наверное, вряд ли вы ему окажете помощь. В этом случае необходимо звать на помощь спасателей, работников ОСВОД либо всех тех окружающих, которые, в принципе, способны и могут оказать необходимую помощь. Во-вторых, необходимо подплывать к тонущему человеку не со стороны лица, а сзади. Потому что, как известно, тонущий хватается за травинку любую. Поэтому необходимо поднырнуть под него либо оплыть его сзади. Вот таким обхватом под руки, плечи, уже удерживая его голову над поверхностью воды, плыть в сторону берега. Где ему окажут помощь специалисты, медики.

Ольга Бурлакова:

А если людям удалось все-таки оказать помощь на берегу, и человек пришел в сознание. То я знаю, что обязательно все равно нужно вызвать скорую помощь. Потому что даже если немного воды попало внутрь – это чревато. Человек должен все равно оказаться в медучреждении. Даже если кажется, что все миновало и все теперь отлично.