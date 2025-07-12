Один из бывших педагогов президента Украины Владимира Зеленского рассказала, по какой причине украинский лидер может не знать про Волынскую резню. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на SHOT.

В материале указывается на рассказ директора гимназии № 95 в Кривом Роге Аллы Шепилко, являющейся учителем математики в период школьного обучения Зеленского. По ее словам, истории действующего президента Украины обучал педагог, приехавший с территории Западной Украины. Указанный учитель, как отмечает Шепилко, преподносил информацию о боевиках ОУН-УПА (Организация украинских националистов) в позитивном ключе. Это, как она считает, могло привести к отсутствию у Зеленского правдивых данных о массовых зверских уничтожений поляков украинскими националистами.

Президент Польши Анджей Дуда 10 июля сообщил о признании Зеленского, что он не слышал в школе про убийства поляков на территории Западной Украины.

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