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В Глубоком открыли обновлённое здание пожарной аварийно-спасательной части

25 июня 2025 07:02
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Вклад в обеспечение безопасности. В Глубоком Витебской области торжественно открыли здание пожарной аварийно-спасательной части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Глубоком открыли обновлённое здание пожарной аварийно-спасательной части-2

С августа 2024 года там проводили капитальный ремонт. Общая площадь здания почти две тысячи квадратных метров: обновлены гараж-стоянка на шесть машиномест для спецтехники и административно-бытовая часть, которая занимает два этажа.

В Глубоком открыли обновлённое здание пожарной аварийно-спасательной части-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Развитие системы Министерства по чрезвычайным ситуациям видим через развитие наших региональных территориальных подразделений, которые включают в себя и пожарные аварийно-спасательные посты, части, отряды, которые дислоцируются непосредственно в близости от проживания нашего населения. И, конечно же, в таком достаточно крупном районном центре, как Глубокое, реконструкция старого приспособленного здания в современную пожарную аварийно-спасательную часть. Это достаточно серьезное событие для всей системы Министерства.

В Глубоком открыли обновлённое здание пожарной аварийно-спасательной части-6

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Не зря же их номер самый первый в любой телефонной книге. И не дай бог, что случается, мы набираем 01, 02, 03. Жизнь человеческая и не только – это самая большая ценность, что у нас есть, поэтому они ее защищают и поэтому должны как минимум в хороших, надлежащих условиях нести свою службу.

При реализации проекта особое внимание уделили условиям службы личного состава: предусмотрены отдельные помещения для мойки и сушки, а также хранения боевой одежды спасателей, есть тренажерный зал, комнаты приема пищи, отдыха и психологической разгрузки.

# МЧС Беларуси # Вадим Синявский # Александр Субботин

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