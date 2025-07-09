В Чериковском районе шквалистый ветер повредил кровли 25 жилых домов

Последствия непогоды ликвидируют спасатели в Могилевской области. Накануне по региону прошелся шквалистый ветер и повалил множество деревьев. В результате в Чериковском районе оказались повреждены кровли 25 жилых домов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МЧС занимаются распиловкой и уборкой упавших деревьев. К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время в агрогородке Майский, который сильнее других пострадал от удара стихии, проводятся ремонтно-восстановительные работы. При Чериковском райисполкоме организована работа Комиссии по ЧС.