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В Чериковском районе шквалистый ветер повредил кровли 25 жилых домов

09 июля 2025 10:33
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Последствия непогоды ликвидируют спасатели в Могилевской области. Накануне по региону прошелся шквалистый ветер и повалил множество деревьев. В результате в Чериковском районе оказались повреждены кровли 25 жилых домов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чериковском районе шквалистый ветер повредил кровли 25 жилых домов-2

Сотрудники МЧС занимаются распиловкой и уборкой упавших деревьев. К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время в агрогородке Майский, который сильнее других пострадал от удара стихии, проводятся ремонтно-восстановительные работы. При Чериковском райисполкоме организована работа Комиссии по ЧС.

# Погода в Беларуси # МЧС Беларуси

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