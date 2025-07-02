Что делать, если вы заблудились в лесу? Ответил специалист
Европейский уровень отдыха на отечественных ландшафтах. Интерес к внутреннему туризму за последние два года увеличился в полтора раза. А количество туристов, которые путешествуют по Беларуси, за последние пять лет выросло на 60 %.
О том, что предлагают туроператоры, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Если вдруг заблудились и надолго. Например, остались на ночь. Что делать? Как себя вести?
Максим Клочко, начальник центра взаимодействия с общественностью и СМИ при МЧС:
Необходимо, первое – как это ни банально, не паниковать. Необходимо собраться с мыслями. Не стоит резко искать выход из леса, потому что можно заблудиться и уйти еще дальше, глубже. Во-вторых, необходимо приготовиться к ночлегу. Будьте уверены, что если вы сделали все правильно, сказали, что пошли в этот лесной массив, скорее всего, вас уже ищут. Специалисты уже работают и в небе, и на земле.
Ольга Бурлакова:
Но если укладываться спать, надо под какой-то корешок? Надо забраться на дерево? Что сделать? Какие практические советы?
Максим Клочко:
В ночное время суток, когда понижается температура, необходимо удержать температуру своего тела. Для этого можно... Есть такой, как сейчас модно говорить, лайфхак – это просто взять обычный мох и приложить к своему телу под одежду. Данный мох сохранит ваше тепло. Получится такой утеплитель. Необходимо ложиться ни в коем случае не на голую землю. Для этого можно подстелить еловые ветки либо опять сделать два-три слоя вот этого же мха. А на случай, если могут быть осадки, необходимо продумать заранее, как вы можете укрыться, под чем. Опять же, плотно сложенные елки, ветки не дадут попасть осадкам на вас.
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