Что делать, если вы заблудились в лесу? Ответил специалист

Европейский уровень отдыха на отечественных ландшафтах. Интерес к внутреннему туризму за последние два года увеличился в полтора раза. А количество туристов, которые путешествуют по Беларуси, за последние пять лет выросло на 60 %. О том, что предлагают туроператоры, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Ольга Бурлакова, ведущая:

Если вдруг заблудились и надолго. Например, остались на ночь. Что делать? Как себя вести?

Максим Клочко, начальник центра взаимодействия с общественностью и СМИ при МЧС:

Необходимо, первое – как это ни банально, не паниковать. Необходимо собраться с мыслями. Не стоит резко искать выход из леса, потому что можно заблудиться и уйти еще дальше, глубже. Во-вторых, необходимо приготовиться к ночлегу. Будьте уверены, что если вы сделали все правильно, сказали, что пошли в этот лесной массив, скорее всего, вас уже ищут. Специалисты уже работают и в небе, и на земле. Ольга Бурлакова:

Но если укладываться спать, надо под какой-то корешок? Надо забраться на дерево? Что сделать? Какие практические советы?