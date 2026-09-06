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Новости по тегу #Мария Гнедчик

Как семья Гнедчиков завоевала россыпь наград по пятиборью на мировых форумах? Интервью
06 сентября 2026 18:58

Как семья Гнедчиков завоевала россыпь наград по пятиборью на мировых форумах? Интервью

Три белоруски вышли в финал чемпионата Европы по современному пятиборью
06 августа 2026 18:55

Три белоруски вышли в финал чемпионата Европы по современному пятиборью

Виолетта Гуреева стала четвертой на этапе Кубка мира по пятиборью в Венгрии
12 июня 2026 20:31

Виолетта Гуреева стала четвертой на этапе Кубка мира по пятиборью в Венгрии

В Минске завершился открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью памяти Петра Вегеры
21 января 2025 19:28

В Минске завершился открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью памяти Петра Вегеры

Мария Гнедчик завоевала золото по современному пятиборью на Кубке Павла Леднёва в Москве
09 августа 2024 13:42

Мария Гнедчик завоевала золото по современному пятиборью на Кубке Павла Леднёва в Москве

Белоруска Мария Гнедчик стала 4-й на ЧЕ по современному пятиборью
13 июля 2024 13:01

Белоруска Мария Гнедчик стала 4-й на ЧЕ по современному пятиборью

Максим Марук возглавил промежуточный протокол мужского финала 3-го этапа «Кубка Леднёва» по современному пятиборью
11 июля 2024 18:34

Максим Марук возглавил промежуточный протокол мужского финала 3-го этапа «Кубка Леднёва» по современному пятиборью

Мария Гнедчик возглавила олимпийский рейтинг по современному пятиборью
25 мая 2024 14:16

Мария Гнедчик возглавила олимпийский рейтинг по современному пятиборью

Белорусские пятиборцы ведут борьбу за олимпийские лицензии – кто среди претендентов?
02 мая 2024 20:17

Белорусские пятиборцы ведут борьбу за олимпийские лицензии – кто среди претендентов?

Мария Гнедчик выиграла этап Кубка мира по современному пятиборью
27 апреля 2024 15:10

Мария Гнедчик выиграла этап Кубка мира по современному пятиборью

Мария Гнедчик вышла в финал третьего этапа Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште
25 апреля 2024 20:45

Мария Гнедчик вышла в финал третьего этапа Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште

Белоруски вышли в финал этапа Кубка мира по современному пятиборью
19 апреля 2024 10:38

Белоруски вышли в финал этапа Кубка мира по современному пятиборью