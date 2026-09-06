Новости по тегу #Мария Гнедчик

На прошлой неделе белорусские пятиборцы на трех чемпионатах мира от мала до велика завоевали россыпь наград. Абсолютными лидерами в «золотом урожае» стала семья Гнедчиков: Мария, Аким и Клим.
6 августа на континентальном форуме в Стамбуле состоялись полуфиналы.
Тройку призеров составили представительницы Венгрии, Великобритании и Испании.
Победителем среди мужчин стал чемпион мира и Европы до 17 лет Аким Гнедчик, у женщин высокий класс смогла подтвердить медалистка этапов Кубка мира Мария Гнедчик.
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52