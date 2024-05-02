Белорусские пятиборцы ведут борьбу за олимпийские лицензии – кто среди претендентов?

Национальная команда по современному пятиборью продолжает погоню за олимпийскими пропусками в Париж. Впереди рыцарей пяти качеств ожидают два лицензионных турнира: финал Кубка мира и планетарный форум, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После них произойдет подсчет очков. А кульминацией станет раздача заветных квитков.

В числе реальных претендентов на главный старт четырехлетия Максим Марук, Анастасия Прокопенко и победительница третьего этапа Кубка мира Мария Гнедчик. Последняя уже сегодня находится на 9-й – проходной – строчке олимпийского отбора. Сейчас перспективная спортсменка ведет подготовку к соревнованиям в стенах Белорусского государственного университета физической культуры и параллельно здесь же сдает летнюю сессию в качестве студентки первого курса. Самое главное – сохранить хорошую спортивную форму и сосредоточится на ответственных стартах.

Алексей Воробьев, личный тренер Марии Гнедчик:

Ожидали, что результат будет достойный. Будет смотреться Маша на международном уровне, но победа – это приятная неожиданность, конечно. Она достаточно здорово себя проявила, выиграла фехтование, в плавании показала, в принципе, свои секунды. Лошадь – это опыт, опыт серьезных международных стартов, чего нам на данный момент пока не хватает. У нас есть время подтянуть этот вид, закрепить. Она едет на коне, едет прилично, серьезно.

Александр Селецкий, главный тренер национальной команды по современному пятиборью:

У нас вся национальная команда, всем давали шансы. И не один раз. Все спортсмены выступили на этапах Кубка мира, пробовали свои силы. Но на сегодня как есть. По плану у нас три лицензии, которые мы возьмем.