Мария Гнедчик выиграла этап Кубка мира по современному пятиборью

Спортсменка показала второй результат в фехтовании, по итогам плавания и верховой езды откатилась в середину протокола. Но бег со стрельбой удался Марии лучше всех. Финишную черту Гнедчик пересекла первой с запасом в 8 секунд. Эта победа на этапе Кубка мира стала для белоруски дебютной в карьере. Турнир является отборочным на Олимпийские игры в Париже.